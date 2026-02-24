Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Ekonomi

TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı

TCMB'nin 3 bin 217 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Şubat ayı anketine göre, hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 48,81 ile yatay seyrini korudu. Katılımcılar, hem son bir yılda hem de gelecek 12 ayda fiyat artışlarının merkezine "gıda" ile "yakıt ve enerjiyi" koydu. Konut fiyat artışı beklentilerinde ise sert bir düşüş yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 18:25, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 18:27
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi şubatta geçen aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 217 hanehalkı tarafından yanıtlanan şubat ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak gerçekleşti.

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1'e indi.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ocak ayına göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41'e geriledi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise geçen aya göre 0,71 lira azalarak 51,56 liraya düştü.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5'e çıktı. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da aynı dönemde 1,2 puan azalarak yüzde 30'a geriledi.

