Altının kilogram fiyatı 7 milyon 489 bin 999 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 489 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 420 bin lira, en yüksek 7 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 7 milyon 489 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 315 milyon 679 bin 469,16 lira, işlem miktarı ise 717,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 665 milyon 523 bin 913,09 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.430.000,005.312,00
En Düşük7.420.000,005.192,00
En Yüksek7.490.000,005.290,00
Kapanış7.489.999,005.287,00
Ağırlıklı Ortalama7.479.602,925.262,50
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.315.679.469,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)717,40
Toplam İşlem Adedi41

