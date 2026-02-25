Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
THK'da kayyum heyeti değişti

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Türk Hava Kurumu'nda (THK) kayyum değişikliği yapıldı. Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç'ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ünal atandı.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 17:08, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 17:23
THK'da kayyum heyeti değişti

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda THK'da Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç'ın yerine, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ünal göreve getirildi.

Heyet üyeleri Dr. Mustafa Cihad Feslihan ve Prof. Dr. Ali Akyıldız'ın yerine ise Yükseöğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile Av. Kaan Şahinalp, THK Kayyum Heyeti üyeliği görevlerini sürdüreceği belirtildi.

Mahkeme kararıyla yapılan bu değişiklikle birlikte, THK'da kayyum yönetiminde yeni dönem başlamış oldu.

