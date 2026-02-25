Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları Sağlık Bakanlığı'nda Gündeme Taşındı

Akran zorbalığı şüphelisine okul saatleri dışında elektronik kelepçe cezası
Akran zorbalığı şüphelisine okul saatleri dışında elektronik kelepçe cezası
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları Sağlık Bakanlığı'nda Gündeme Taşındı

Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Arif Camgöz, Sağlık Bakanlığı'nda önemli temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez ile İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun ile görüşmeler yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 12:24, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 12:46
Yazdır
Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları Sağlık Bakanlığı'nda Gündeme Taşındı

Toplantıda, acil sağlık hizmetleri bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarının sahada karşılaştığı sorunlar, çalışma koşulları ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen yapısal konular kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmelerde özellikle şu başlıklar ön plana çıktı:

. Ambulans sürücülerine ödenen ücret farkının artırılarak sürücülük görevinin daha tercih edilebilir hale getirilmesi,

. Memur ve işçi statüsündeki ambulans sürücülerinin nöbet planlamalarında yaşanan uyumsuzlukların giderilmesi,

. Ambulans kazaları sonrası oluşan hasarlarda uygulanan rücu işlemlerinin daha hassas ve hakkaniyetli yürütülmesi,

. Yeni 112 istasyonlarının hizmete kazandırılması ve mevcut istasyonların fiziki şartlarının iyileştirilmesi,

. İstasyonlarda kullanılan demirbaş ve ekipmanların yenilenmesi,

. Acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni ambulans alımlarının sürdürülmesi,

. Paramedik bölümünden mezun olan personelin sürücü belgesine sahip olması konusunun değerlendirilmesi.

Görüşmede ayrıca, sağlık çalışanlarının üniforma ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin hassasiyetler de gündeme alınarak kurumsal sorumluluk ve mesleki temsil açısından değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen temasların ardından, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan çalışanların taleplerine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde somut adımlar atılması yönündeki beklenti ifade edildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber