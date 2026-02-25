Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları Sağlık Bakanlığı'nda Gündeme Taşındı
Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Arif Camgöz, Sağlık Bakanlığı'nda önemli temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez ile İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun ile görüşmeler yapıldı.
Toplantıda, acil sağlık hizmetleri bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarının sahada karşılaştığı sorunlar, çalışma koşulları ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen yapısal konular kapsamlı şekilde ele alındı.
Görüşmelerde özellikle şu başlıklar ön plana çıktı:
. Ambulans sürücülerine ödenen ücret farkının artırılarak sürücülük görevinin daha tercih edilebilir hale getirilmesi,
. Memur ve işçi statüsündeki ambulans sürücülerinin nöbet planlamalarında yaşanan uyumsuzlukların giderilmesi,
. Ambulans kazaları sonrası oluşan hasarlarda uygulanan rücu işlemlerinin daha hassas ve hakkaniyetli yürütülmesi,
. Yeni 112 istasyonlarının hizmete kazandırılması ve mevcut istasyonların fiziki şartlarının iyileştirilmesi,
. İstasyonlarda kullanılan demirbaş ve ekipmanların yenilenmesi,
. Acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni ambulans alımlarının sürdürülmesi,
. Paramedik bölümünden mezun olan personelin sürücü belgesine sahip olması konusunun değerlendirilmesi.
Görüşmede ayrıca, sağlık çalışanlarının üniforma ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin hassasiyetler de gündeme alınarak kurumsal sorumluluk ve mesleki temsil açısından değerlendirmelerde bulunuldu.
Gerçekleştirilen temasların ardından, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan çalışanların taleplerine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde somut adımlar atılması yönündeki beklenti ifade edildi.