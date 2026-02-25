500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Meksika Devlet Başkanı:Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından tırmanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını savundu.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 09:21, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 09:21
Meksika Devlet Başkanı:Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, hayatın normale dönmesi için güvenlik güçlerinin var gücüyle çalıştığını söyledi.

Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Guadalajara kentinin güvenliğine değinerek, "Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok" ifadesini kullandı.

Ülke genelinde güvenlik anlamında hiçbir riskin bulunmadığını vurgulayan Sheinbaum, "(El Mencho) bilindiği üzere önemli bir figür olduğu için pazar günü bu durum yaşandı, dün ise olaylar oldukça daha azdı. Bugün tüm faaliyetlerin tamamen normale dönmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından Guadalajara kentinin çeşitli noktalarında şiddet olayları yaşanmış, halk korkuyla evlerine kapanmıştı.

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.

