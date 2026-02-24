İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Adli Olaylar

İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem

İzmir'de aracını durduran polislerle tartışan sürücünün darbedildiği anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek 2 polis hakkında idari soruşturma başlattı, darp olayına karışan memur görevden uzaklaştırıldı.


Haber Giriş : 24 Şubat 2026 23:25, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 23:29
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sürücüye darp olayına karışan 2 polis memuru hakkında idari işlem başlatılırken, polis memurlarından biri açığa alındı.

İddiaya göre, Narlıdere ilçesinde Ş.B. (27) idaresinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün makas attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücü, kolunun çekilmesine tepki gösterince polis ekiplerince darbedildi. Polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığı anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olaya karışan 2 polis memuru hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı, ayrıca darp konusunu gerçekleştiren polis memurunun olay sonrası açığa alındığı öğrenildi.

