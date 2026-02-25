MSB Disiplin Yönetmeliği Yürürlükte: Memur ve Sözleşmeli Personeli Neler Bekliyor?

MSB Disiplin Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesinde görev yapan devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerini düzenleyen yeni Disiplin Yönetmeliğini yürürlüğe aldı. Yönetmelik; disiplin kurullarının yapısı, disiplin amirlerinin yetkileri, soruşturma süreçleri ve uygulanacak cezalarla ilgili usul ve esasları ayrıntılı şekilde belirliyor.

Yeni düzenlemeye göre, disiplin cezalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınacak. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilebilecek; kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma gibi ağır cezalar ise disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulunun kararıyla uygulanacak.

Yönetmelik ayrıca personele savunma hakkı tanınmasını zorunlu kılarken, disiplin soruşturmalarının belirli süreler içinde tamamlanmasını ve kararların gerekçeli olarak tebliğ edilmesini öngörüyor. Sendika temsilcilerinin disiplin kurullarına katılımı da düzenleme kapsamında güvence altına alındı.

Yeni düzenleme ile disiplin süreçlerinde şeffaflık, hukuki güvence ve kurumsal düzenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DEVLET MEMURLARI VE SÖZLEŞMELİ

PERSONEL DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Savunma Bakanlığında disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurları ile sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 134 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atamaya yetkili amir: Bakanı veya yetki devrinde bulunduğu makamları,

b) Bakan: Milli Savunma Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

ç) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Milli Savunma Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

d) Bakan yardımcısı: Milli Savunma Bakanlığı Bakan yardımcısını,

e) Genel Müdürlük: Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Sözleşmeli personel: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenleri,

g) Personel: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamındaki memurlar ile (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları, Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri, Disiplin Kurulları

ve Kurulların Yetki ve Görevleri

Disiplin cezaları

MADDE 5- (1) Personele, disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ile öngörülen disiplin cezaları yönünden 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi hükmü uygulanır.

(2) Sözleşmeli personele kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir.

Disiplin amirleri

MADDE 6- (1) 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında disiplin hükümlerinin uygulanması bakımından Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda en az şube müdürü veya eşidi seviyedeki amir, disiplin amiridir.

(2) İlgili mevzuat kapsamında görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlendiği kadrolarda görev yapan personelin ilgili mevzuatta bağlı çalışacağı gösterilen amir, bu personelin aynı zamanda disiplin amiridir.

(3) Disiplin amiri olarak tespit edilen ünvanlara ait kadrolara görevlendirilenler veya bu görevleri vekaleten yürütenler görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisini haizdir.

(4) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezası gerektiren fiil veya hali bulunan personel hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesine ilişkin hususlarda yetkili disiplin amirleri, disipline aykırı fiil veya halin işlendiği sırada personelin görev yerindeki disiplin amirleridir.

(5) Disiplin amiri olarak tespit edilmeyen amirler, kendilerine bağlı personelin disipline aykırı davranışları hakkında doğrudan ilgili disiplin amirine başvurabilirler.

Üst disiplin amirleri

MADDE 7- (1) Bakan, Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görev yapan tüm personelin üst disiplin amiridir.

(2) Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ve Harita Genel Müdürlüğünde kendilerine bağlı birimler yönünden ilgili Bakan yardımcısı, Bakandan sonra gelen üst disiplin amiridir.

(3) Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay Başkanı; kuvvet komutanlıklarında ilgili kuvvet komutanı; Milli Savunma Üniversitesinde Rektör; bu kurumlarda görev yapan tüm personel hakkında Bakandan sonra gelen üst disiplin amiridir.

(4) Üst disiplin amirleri, birimlerindeki tüm personelin diğer disiplin amirlerine göre üst disiplin amiridir.

(5) Üst disiplin amirleri, disiplin amirlerinin tüm görev ve yetkilerine haiz olup bu sıfatla haiz oldukları yetkileri tüm personel hakkında doğrudan kullanabilirler.

Disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Disiplin amirlerince, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı fiil ya da hali tespit edilen personele durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilir.

(2) Disiplin amirleri kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla;

a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye,

b) Özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya,

c) Disiplin kurulunca itirazı kabul edilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezasını hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya,

ç) Yüksek disiplin kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan itirazın kabulü halinde ise kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya,

yetkilidir.

(3) Disiplin amirleri, yetkilerini kullanırken ilgili mevzuatın personele tanıdığı hakları göz önünde tutarak, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde personelin 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemekle yükümlüdür.

(4) Disiplin amirliği yetkisi devredilemez.

Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulu

MADDE 9- (1) Disiplin ve soruşturma işlemlerinde 657 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince verilen görevleri yapmak üzere Bakanlıkta yüksek disiplin kurulu; Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında birer disiplin kurulu kurulur.

Disiplin kurullarının oluşturulma esasları

MADDE 10- (1) Disiplin kurulları, bir başkan ve dört üye ile varsa personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur. Başkan ve üyeler Bakan onayı ile görevlendirilir ve görev süreleri üç yıldır. Süresi dolanlar aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Bakan onayı Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.

(2) Bakanlık disiplin kurulu başkanı en az genel müdür seviyesindeki yöneticiler arasından, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında kurulacak disiplin kurullarının başkanları ise bu kurumların daire başkanları arasından görevlendirilir.

(3) Disiplin kurulları başkan ve üyeliklerine öncelikle personel, hukuk, teftiş veya denetim hizmetlerini yürüten birimlerden görevlendirme yapılır.

Disiplin kurullarının yetki ve görevleri

MADDE 11- (1) Disiplin kurulları;

a) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini değerlendirmeye,

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılması talepleri hakkında mütalaa vermeye,

yetkilidir.

(2) Disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.

Yüksek disiplin kurulunun oluşturulma esasları

MADDE 12- (1) Yüksek disiplin kurulu, bir başkan ve dört üye ile varsa personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur. Başkan ve üyeler Bakan onayı ile görevlendirilir ve görev süreleri üç yıldır. Süresi dolanlar aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Bakan onayı Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.

(2) Yüksek disiplin kurulunun başkanlığını, Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakan yardımcısı yapar.

(3) Yüksek disiplin kurulu üyeliklerine öncelikli olarak personel, hukuk, teftiş veya denetim hizmetlerini yürüten birimlerden görevlendirme yapılır. Milli Savunma Üniversitesi, Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıkları bünyesinde istihdam edilen personelin kurula sevki halinde, bu kurumların personel birimlerinden bir üye Bakanlıkta görevli personel adına kurula katılan üye yerine yüksek disiplin kurulunda görevlendirilebilir.

Yüksek disiplin kurulunun yetki ve görevleri

MADDE 13- (1) Yüksek disiplin kurulu;

a) Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine Devlet memurluğundan çıkarma veya sözleşmeli personelin görevine son verme cezasını vermeye,

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye,

yetkilidir.

(2) Yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.

Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilemeyecek olanlar

MADDE 14- (1) Aylıktan kesme cezası alanlar beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar on yıl boyunca disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilemez.

(2) Disiplin kurulu ve/veya yüksek disiplin kurulunun başkan ya da üyeliği aynı kişide birleşemez ve üyeliklerine yapılacak görevlendirme esnasında hizmet birimlerinden birden fazla üye belirlenemez.

Sendika temsilcileri

MADDE 15- (1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de disiplin ve yüksek disiplin kurulunda yer alır.

(2) Sendikalar tarafından her bir disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu toplantılarına hangi temsilcinin katılacağı toplantı tarihinden en az bir hafta önce Bakanlığa bildirilir.

(3) Kurullarda sendika temsilcisinin bulunması ve talep edilmesi halinde; sekretarya hizmetlerini yürüten ilgili personel birimleri, soruşturma dosyasında yer alan ve gizlilik derecesi ihtiva eden bilgileri bilmesi gereken prensibi çerçevesinde belirleyerek, başka bir amaçla kullanılmayacağını ve suretlerinin alınamayacağını yazılı olarak temin etmek suretiyle, soruşturma dosyasını Bakanlık veya ilgili karargah içerisinde kendisine gösterilen yerde inceleyebilmesi için sendika temsilcisine teslim eder.

(4) Sendika temsilcisi, kurul toplantılarında soruşturma konusu fiil veya hal hakkındaki görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Kurulları ile Yüksek Disiplin Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurulunun çalışma esasları

MADDE 16- (1) Disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurulunun başkanları; toplantı gündemini, toplantı günü, saati ve yerini belirler ve üyeler arasından bir raportör tayin eder. Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar, bu amaçla gerekli olan diğer hususlarda yetki kullanır.

(2) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulunun üyelerine soruşturma dosyasını inceleme imkanı sağlanır.

(3) Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulunun sekretarya hizmetleri, bünyesinde kurul teşkil edilen kurumların ilgili personel birimleri tarafından yerine getirilir.

(4) Yüksek disiplin kurulu, kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurulunun görüşme usulü, toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 17- (1) Kurullar salt çoğunlukla toplanır.

(2) Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunamamaları halinde kurullara vekilleri katılır.

(3) Sendikalar tarafından sendika temsilcisinin süresinde bildirilmemesi veya bildirilen sendika temsilcisinin davet edilmesine rağmen toplantıya katılmaması durumunda sendika temsilcisi toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz.

(4) Kurulların başkan ve üyeleri; kendilerine, eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri veya disiplin soruşturmasını ya da muhakkikliğini yaptıkları personele ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamaz.

(5) Toplantılara, dördüncü fıkrada sayılan sebeplerle katılamayan üyeler, toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz. Başkanın bu sebeplerle toplantıya katılamaması halinde başkanlık görevi; hiyerarşik olarak en üst görevde bulunan üye, hiyerarşik olarak aynı düzey görevde bulunan üye sayısı birden çok ise bunlar arasından en kıdemli üye tarafından yürütülür.

(6) Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Üyeler, toplantılarda soruşturma konusu fiil veya hal hakkındaki görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır. Oylama açık oyla yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

(7) Oylamanın sonucu Başkan tarafından açıklanır ve Başkan ile üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması, Süreler ve Kararların Yazımı ve Tebliği

Disiplin soruşturmasına başlama ve muhakkiklik

MADDE 18- (1) Disiplin cezası verilebilmesi için personel hakkında soruşturma açılması zorunludur. Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez.

(2) Disiplin soruşturması, disiplin amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilen muhakkik ya da teftiş, denetim veya soruşturma yapmakla görevli memurlar eliyle yapılır. Disiplin soruşturmasında birden fazla muhakkik birlikte görevlendirilebilir.

(3) Muhakkik, hakkında soruşturma yapacağı personelden hiyerarşik olarak alt seviyede olamaz.

(4) Disiplin soruşturmasında 657 sayılı Kanun kapsamında görevlendirilebilecek memur bulunmaması halinde muhakkik olarak muvazzaf subay veya astsubay görevlendirilebilir.

Muhakkikin çalışma usulü

MADDE 19- (1) Muhakkik, kendisini görevlendiren disiplin amirinin soruşturma konusuyla sınırlı olmak üzere savunma isteme ve disiplin cezası verme yetkisi hariç bütün yetkilerini haiz olup bu kapsamda her türlü evrakı incelemeye, hakkında inceleme yapılan personelin ifadesini almaya ilgili kişiler ile personel tarafından gösterilen veya bilgisi olabileceğini değerlendirdiği kişilerden bilgi istemeye ve/veya bunları dinlemeye ve soruşturma raporu düzenlemeye yetkilidir.

(2) Muhakkik, soruşturma konusu fiil veya hal dışında disipline aykırı yeni bir fiil veya hal tespit ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu disiplin amirine yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma görevi verildiği takdirde bu konularda da soruşturma yapabilir.

(3) Muhakkik; hakkında disiplin cezası verilmesi istenen personelin kimliğini, disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve halin mahiyetini, ilgili mevzuatı, olayın yeri, zamanı, cereyan tarzı, varsa bilgisine başvurulan kişilerin adlarını ve ifadelerini içeren bir olay raporunu, personelin ifadesini, personelin şimdiye kadar işlediği disiplin suçları ve verilen cezaların özetini, personelin sendika üyesi olup olmadığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren bir rapor düzenleyerek dizi pusulası hazırlar ve "gizli" gizlilik dereceli bir yazıyla kendisini görevlendiren disiplin amirine sunar.

(4) Muhakkikin hazırladığı raporun sonunda, disiplin amirlerinden herhangi birisinin oluruna, onayına ya da imzasına yer verilmez.

Amirlerle birlikte işlenen disiplin suçları

MADDE 20- (1) Personelin, disiplin amirlerinden birisi ile birlikte işledikleri disiplin suçlarında, suça iştirak eden amirin bir üst disiplin amirince soruşturma yapılır.

Disiplin amiri veya muhakkikin disiplin suçunun mağduru veya tanığı olması

MADDE 21- (1) Disiplin amiri veya muhakkik, disipline aykırı fiilin mağduru veya tanığı olması halinde disiplin soruşturmasını yürütemez. Fiilin mağduru veya tanığı olduğunu tutanak altına alan disiplin amiri, bu tutanağı gereğini yapmak üzere kendisinin bir derece üzerindeki disiplin amirine gönderir. Fiilin mağduru veya tanığı muhakkik ise durumu gereğini yapması için kendisini görevlendiren disiplin amirine yazılı olarak bildirir.

Savunma

MADDE 22- (1) Personele savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma, soruşturma sürecinin son aşamasında disiplin amiri tarafından istenir.

(2) Savunma, personel hakkındaki iddialar, bu iddiaların dayandığı deliller, isnat edilen fiil veya hallerin hukuki nitelendirmesi ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil veya hallerden hangisinin kapsamına girdiği bent ve alt bent belirtilerek istenir.

(3) Personel, yetkili kurulun veya disiplin amirinin yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar.

(4) Savunma istemine ilişkin yazıda, süresi içerisinde bizzat veya vekil aracılığıyla yazılı olarak savunma yapılması, süresi içinde savunma yapılmaması halinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilir.

(5) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen personel, disiplin soruşturması evrakını bilmesi gereken prensibi çerçevesinde inceleyebilir ve aynı esaslarda istediği belgelerin bir örneğini alabilir.

(6) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin soruşturma süreci sonunda disiplin amiri savunmayı aldıktan sonra soruşturma dosyasını disiplin kuruluna gönderir.

(7) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin soruşturma süreci sonunda disiplin amiri savunmayı aldıktan sonra ceza verilmesi gerektiği kanaatine varırsa soruşturma dosyasını, kanaatini içeren yazı ile birlikte yüksek disiplin kuruluna gönderir. Yüksek disiplin kurulunca, memurun sözlü veya yazılı olarak son savunması, 657 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinde tanınmış olan haklardan yararlanmasına imkan sağlanmak suretiyle ayrıca talep edilir.

Karar süreleri

MADDE 23- (1) Disiplin amirleri; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren on beş gün içinde vermek zorundadır.

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna on beş gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma veya sözleşmeli personelin görevine son verme cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde karara bağlanır.

(4) Disiplin cezası tekliflerinin disiplin kurulları veya yüksek disiplin kurulunca reddedilmesi halinde, ceza vermeye yetkili amirlerce, ret kararlarının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde 657 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası verilebilir.

(5) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

Zamanaşımı

MADDE 24- (1) Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde,

b) Devlet memurluğundan çıkarma veya sözleşmeli personelin görevine son verme cezasında altı ay içinde,

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içinde; zamanaşımı süresinin dolması veya altı aydan daha az süre kalması halinde en geç altı ay içinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.

Kararların yazılması ve ilgililere tebliği

MADDE 25- (1) Kararlar, oylama tarihini izleyen yedi gün içinde gerekçeli olarak, karara karşı başvuru yolları ve süreleri ile oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle raportör tarafından yazılır ve başkan ile üyeler tarafından imzalanır. Kararda karşı oy kullananların görüşlerine de yer verilir.

(2) Disiplin amirleri ve atamaya yetkili amirlerce verilen disiplin cezaları, kararların verildiği tarihi izleyen on beş gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma veya sözleşmeli personelin görevine son verme cezası, kararın verildiği tarihi izleyen yedi gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

(4) Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazların sonucu, bu husustaki kararın verildiği tarihi izleyen yedi gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

Kamu görevinden ayrılanların disiplin soruşturmaları

MADDE 26- (1) Emekliye ayrılan, memuriyetten çekilen veya çekilmiş sayılan, sözleşmesi feshedilen, sözleşmesini fesheden, başka bir eylemi nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma veya sözleşmeli personelin görevine son verme cezası almış olan personel hakkında da ilişiği kesilmeden önce işlediği fiillerle ilgili disiplin soruşturması yapılır. Personel ölmüş ise soruşturma evrakı işlemden kaldırılır, disiplin cezası verilmiş ise uygulanmaz.

(2) Başka kamu idaresine atanan personel hakkında verilen disiplin cezaları ve soruşturma dosyaları, verilmiş cezaların uygulanabilmesi için ilgililerin görev yaptığı kamu idarelerine gönderilir.

(3) Soruşturma sonucunda 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları ilgililere tebliğ edilir ve karar özlük dosyasına konulur. Bu durumda olanların tekrar kamu görevine dönmeleri durumunda verilmiş olan ceza uygulanır.

Disiplin cezalarına karşı itiraz

MADDE 27- (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

(2) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.

(3) Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

(4) Kesinleşmiş disiplin cezaları, kanuni düzenleme ile yargı kararlarının gerektirdiği durumlar hariç başka bir idari işlemle geri alınamaz, değiştirilemez veya ortadan kaldırılamaz.

Disiplin cezalarına karşı yargı yolu

MADDE 28- (1) Disiplin cezası verilen personel, tüm disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurabilir.

Disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 29- (1) Disiplin cezaları, personelin özlük dosyasına işlenir, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, verildiği tarihi takip eden ay başında uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adli soruşturma ve kovuşturma ile disiplin soruşturmasının ayrı yürütülmesi

MADDE 30- (1) Hakkında adli soruşturma veya kovuşturma yapılan personelin eylemi, disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası için derhal disiplin amirine bildirilir. Disiplin amirince 18 inci maddeye göre işlem yapılır.

(2) Aynı olaydan dolayı personel hakkında adli soruşturma veya kovuşturma bulunması gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması geciktirilemez.

(3) Personelin adli soruşturma ve kovuşturma sonucunda mahküm olması veya olmaması halleri de ayrıca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

İşleme konulmayacak ihbar ve şikayetler

MADDE 31- (1) Personel hakkında;

a) Belirli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan,

c) Daha önceden şikayet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,

ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikayetlerin somut delillere dayanması durumunda konu hakkında disiplin soruşturmasına başlanır.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 32- (1) Amirlerce verilen disiplin cezaları, bu amirlerin bağlı bulunduğu disiplin amirine bildirilir.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi

MADDE 33- (1) Özlük dosyasına uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları işlenen personel, cezanın uygulanma tarihinden itibaren;

a) Uyarma ve kınama cezalarında beş yıl,

b) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında on yıl,

geçtikten sonra, atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini talep edebilir.

(2) Atamaya yetkili amir; disiplin cezası alan personelin birinci fıkrada belirtilen süreler içindeki davranışlarını, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebini haklı kılacak nitelikte görmesi halinde, talebin kabulüne karar verilebilir. Bu karar özlük dosyasına işlenir.

(3) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılması talebine ilişkin ayrıca ilgili disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra ikinci fıkra gereğince işlem yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ve Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Atıflar

MADDE 35- (1) Mevzuatta, 11/3/1983 tarihli ve 83/6153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan mülga Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.