İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
16 milyon görüntülenen sosyal deney: Yere düşen bir oyuncak, birlerce çocuğa umut oldu!

Kayseri'de basın birimi çalışanı Caner Yılmaz'ın, çocukların dürüstlüğünü ve merhametini ölçtüğü sosyal deney videosu 16 milyon izlenmeye ulaştı. Yere düşen oyuncağı sahibine geri veren çocukların gülümsemesiyle başlayan bu akım, Batman ve Ağrı'daki köy okullarına oyuncak köprüsü kurdu. Yılmaz; "Çocuk gülerse dünya güler" diyerek tüm Türkiye'ye ilham oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 23:12, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 23:16
Kayseri'de, kamu kurumunun basın yayın biriminde çalışan Caner Yılmaz'ın (42), Koreli içerik üreticisinden etkilenip, kentte çocuklara yönelik yaptığı sosyal deney videosu, sanal medyada 16 milyon görüntülendi. Yurt içi ve dışından çok sayıda mesaj alan ve Batman'ın Kozluk ilçesindeki köy okulunda görev yapan öğretmenin isteği üzerine Caner Yılmaz çocuklara oyuncak gönderdi.

Kentte, bir kamu kurumunun basın ve yayın biriminde fotoğrafçı olarak çalışan Caner Yılmaz, Koreli bir içerik üreticisinden etkilenerek onun çekmiş olduğu videonun benzerini Kayseri'de çekmeye karar verdi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik sosyal deney yapan Yılmaz, bu anları da sanal medya hesabından paylaştı.

Sanal medyada 16 milyon görüntülenen sosyal deney, köy okullarındaki çocuklara 'umut' oldu. Videoda, kentte Cumhuriyet Meydanı'nda çocukların önünden geçerek yere oyuncak düşüren Yılmaz'ı gören çocuklar, oyuncağı yeniden kendisine vermek için peşinden koştu. Çocukların oyuncak ile davranışlarının ölçülmesi sonrası Yılmaz tarafından yere düşürülen oyuncaklar, kendisine geri getiren çocuklara hediye edildi. Video, sanal medyada hızla yayılırken, sadece Caner Yılmaz'ın kendi hesabından 16 milyondan fazla görüntüleme aldı. Yılmaz, yurt içi ve dışından çok sayıda mesaj aldığını söyledi.

'ÇOCUK GÜLERSE, DÜNYA DÜLER'

Yaptığı sosyal deneyin, farkındalığa dönüşmesinden mutlu olduğunu söyleyen Caner Yılmaz, "Bu videoyu Güney Koreli bir arkadaştan görüp ondan ilham aldım ve 'Bunu neden Kayseri'de yapmayayım' diye düşündüm. Bunu yaparken emin olun bu kadar izlenme gibi bir kaygım olmadı. 16 milyon izlenme aldı. Amacım, çocukların oyuncak düşerkenki yüzündeki gülümsemeleri ve kaybettiğimiz değerlere sahip çıkmaktı. Videoyu çektikten sonra arkadaşımla birlikte ağladık. Yetiştiren anne ve babalara helal olsun. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Çocuk gülerse, dünya güler" diye konuştu.

'SABAHA KADAR OYUNCAKLARLA UYUMUŞLAR'

Aldığı tepkilere de değinen Yılmaz, "Bir çocuğun yüzündeki gülümseme milyon izlenmeden daha önemli. Sokakta çöp toplayan süpürgeci ağabeyden, park-bahçede çalışan ağabeylerimizden, toplumun her kesiminden, eski ve yeni bakanlarımızdan çok sayıda tebrik telefonu aldım. Birçok siyasetçi tebrik etti. Batman'da da bir köy okulundan oyuncak isteği aldım. Güzel notlar yazarak Kozluk'a gönderdim. Öğretmen arkadaş da onların yüzündeki o mutluluğu video kaydıyla bana gönderdi. O anı unutmam mümkün değil. Eşimle ağladık. Sabaha kadar çocukların oyuncaklarıyla uyuduklarını söyledi. Şimdi de Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir köy okuluna oyuncak göndereceğim" ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki köy okulunda görevli öğretmenin isteğiyle oradaki çocuklara oyuncak gönderen Yılmaz, şimdi ise Ağrı'nın Tutak ilçesindeki bir köy okuluna da oyuncak göndermek için hazırlık yapıyor.

