Esenyurt'ta 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta, site içerisinden silah sesleri duyulması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, binanın 5'inci kat koridorunda iki kişiyi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 şahsın da hayatını kaybettiği belirledi.

Hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 adet boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırılırken, polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor.

ÖLEN İKİ KİŞİNİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan Mehmet Eren Kahramanlar'ın 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak' gibi suçlardan 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 'kasten öldürme, kasten yaralama' gibi suçlardan 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.