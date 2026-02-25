500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Bilal Erdoğan, İstanbul'da ramazan etkinliğine katıldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte İl Başkanlığı önünde kurulan ramazan ayına özel etkinlik alanını ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 08:13, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 08:34
Bilal Erdoğan, her akşam söyleşiler, kültür-sanat etkinlikleri ve çeşitli buluşmaların gerçekleştirildiği etkinlik alanında vatandaşlara hitap etti.

Katılımcıların ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif bu sene çok daha farklı, çok daha keyifli geldi. Çocuklarımız, ramazanı şenlendirdi bu sene. Her sene 'Keşke çocuklara ramazanı daha keyifli yaşatabilsek, daha güzel anlatabilsek.' diyorduk çünkü ramazan ayı bizim için yılın en şerefli, en kıymetli ayı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ramazanın insanın kendisini muhasebe ettiği bir dönem olduğunu belirterek, inancın daha iyi bir insan ve daha adil bir dünya inşa etmenin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Dünyada yaşanan zulümlere ve adaletsizliklere dikkati çeken Erdoğan, "Müslümanlar sadece kendileri için değil tüm insanlık için sorumluluk taşıyor. Biz bu hayatı sadece kendimiz için yaşamayı düstur edinen insanlar olmadık, Allah'ın izniyle olmayacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye için değil, bütün dünya için örnek bir lider"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin sadece Türkiye için değil, tüm dünya için örnek teşkil ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bize bir yol açtı. Cumhurbaşkanımız bu milleti yeniden özgüvene kavuşturdu. Bu millet, dünya çapında iş yapabileceğine inanmaya başladı. Dolayısıyla bütün gençliğin, Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırması için çok çalışması gerekiyor. 'Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz.' yetmez. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorsak Cumhurbaşkanımızın hikayesini iyi bileceğiz. Cumhurbaşkanımızın hikayesini etrafımıza anlatacağız. Bakın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye için değil, bütün dünya için örnek bir lider. Onun hayat hikayesini, başarıya nasıl ulaştığını ve çok çalıştığını bizim de çok iyi öğrenip, örnek alan bir neslin yetişmesine ön ayak olmamız lazım."

Program sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatına ramazan etkinlikleri için teşekkür etti.

