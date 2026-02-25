Altın fiyatlarında makas daralıyor
Bakan Memişoğlu ilaç lojistiğini yerinde inceledi

Ankara'da bir ecza deposunu ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üretimden hastaya kadar uzanan ilaç takip süreçlerini yerinde gözlemledi.

25 Şubat 2026 07:24
Bakan Memişoğlu ilaç lojistiğini yerinde inceledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Memişoğlu, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret ederek tedarik süreçleri, depolama alanları ve lojistik altyapı hakkında yerinde incelemelerde bulunduk. Ziyaret kapsamında, ilaçların üretimden hastaya ulaşmasına kadar tüm aşamalarının izlenmesini sağlayan 'İlaç Takip Sistemi' uygulamalarına ilişkin bilgi aldık, sistemin sahadaki işleyişini değerlendirdik. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Mustafa Sonay Gürgen'e ve tüm Selçuk Ecza Deposu ailesine teşekkür ediyorum."

