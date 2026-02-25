500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Balıkesir'de düştü. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Uçak otoyolun yakınına düştü, yol trafiğe kapatıldı.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 07:52, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 09:04
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 tipi savaş uçağın bugün gece yarısı saat 00.56'da düştü. Balıkesir'den havalanan uçakla irtibat kesildi ve bir süre sonra uçağın İzmir-İstanbul otoyolu Naipli mevkiinde düştüğü belirlendi. Uçak görev uçuşu için havalanmıştı.

OTOYOLUN KENARINA DÜŞTÜ

Karesi ilçesi Naipli köyü yakınlarına düşen uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın düştüğü Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı. Uçak, otoyolun kenarına düştü. Bazı görüntülerden, uçağın düşmesinin ardından büyük bir patlama meydana geldiği anlaşıldı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit pilotun naaşı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı inceleme sonrası belirleneceği açıklandı.

Kazayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bir başsavcı, bir başsavcı vekili ve iki savcının da olay yerine gittiği, kapsamlı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 00.56 İTİBARIYLA İRTİBAT KESİLDİ

Milli Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçağı ile 00.56'da irtibatın kesildiğini ve kazanın nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceğini açıkladı. MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asli milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir" dedi.

İÇİŞLERİ: SÜREÇ TÜM YÖNLERİYLE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiği ve ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içinde çalışıldığı vurgusu yapıldı.

VALİ USTAOĞLU, BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, AA muhabirine, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını söyledi.

Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu belirterek, "Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir."

