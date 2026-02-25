27 Şubat'ta İmralı'dan yeni çağrı gelecek
Edinilen bilgiye göre 27 Şubat çağrısının yıldönümünde İmralı'dan yeni bir çağrı gelecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde, 27 Şubat'ta imralı'dan yeni bir açıklama gelecek.
Geçtiğimiz yıl yapılan silah bırakma ve fesih çağrısının yıl dönümünde, İmralı'nın süreçte "ilk aşama bitti, ikinci aşama başladı" mesajını vermesi bekleniyor.
DEM Parti İmralı heyetinin okuyacağı o mesajla, Öcalan'ın siyaset zemininin güçlendiğine vurgu yapması bekleniyor.
SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI
Geçtiğimiz sene 27 Şubat'ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan'ın mesajını okumuştu.
Terör örgütü PKK'ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." demişti