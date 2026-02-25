Tuzla'da işçi konteynerinde yangın
İstanbul Tuzla'da işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 11:23, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 11:37
Aydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.