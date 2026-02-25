Son dönem yağışları can suyu oldu, tarımsal risk beklenmiyor

Akran zorbalığı şüphelisine okul saatleri dışında elektronik kelepçe cezası
Akran zorbalığı şüphelisine okul saatleri dışında elektronik kelepçe cezası
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
Ana sayfaHaberler Yaşam

Son dönem yağışları can suyu oldu, tarımsal risk beklenmiyor

Türkiye genelinde ocakta yağışların hem miktar hem de süreklilik açısından belirgin şekilde artması, özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu bir tablo oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 12:21, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 12:34
Yazdır
Son dönem yağışları can suyu oldu, tarımsal risk beklenmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ocak ayına ilişkin iklim ve sulama izleme istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde yağışlar, son dönemde normaline ve geçen yıl yağışlarına göre artış gösterdi.

Bu kapsamda ocakta ortalama 135 milimetre yağış alan Güneydoğu Anadolu'da 14, ortalama 62,5 milimetre yağış kaydedilen İç Anadolu'da son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Bu durum, su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu bir tabloyu beraberinde getirdi.

Tüm bölgelerde yağışların hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın aynı döneminin belirgin şekilde üzerinde olmasıyla özellikle 2025'e kıyasla ülke genelinde güçlü bir toparlanma yaşandığını gösterdi.

İklim koşulları bitkisel üretimi destekliyor

Türkiye genelindeki fenolojik duruma bakıldığında, hububat alanlarında çıkışlar tamamlanırken bitkiler çoğunlukla 2-3 yaprak ve kardeşlenme dönemine girdi.

Yağışların bölgesel etkileri incelendiğinde, Marmara Bölgesi'nde genel olarak ekimler tamamlandı, hububat ürünlerinde 2-3 yaprak ile yer yer kardeşlenme görüldü.

Bilecik, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Tekirdağ'da yağışlar genel olarak yeterli olurken toprak neminin korunmasıyla hububat çıkışları sorunsuz gerçekleşti.

Ege Bölgesi genelinde de hububat alanlarında çıkışlar tamamlandı. Bitki gelişimi genel olarak normal seyrinde devam ediyor. Bölge genelinde yağışlar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken yaygın kuraklık riski bulunmuyor. Bölge genelinde iklim koşulları bitkisel üretimi destekliyor.

Akdeniz Bölgesi genelinde bitkilerin bazı alanlarda gelişimi 5-6 yaprak dönemine ulaşırken genel olarak bitki gelişimi normal seyrinde devam ediyor. Bölgede iklim koşulları bitkisel üretimi desteklerken yaygın kuraklık riski bulunmuyor.

İç bölgelerde kar bitkilere olumlu yansıdı

İç Anadolu Bölgesi genelinde bitkiler yer yer 3-8 yaprak ve kardeşlenme dönemine girdi. Bazı alanlarda ürünler kar örtüsü altında vernalizasyon sürecini geçiriyor. Bu durum bitki gelişimi açısından avantaj sağlıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde bazı alanlarda ürünler kar örtüsü altında durgun dönemde gelişimini sürdürüyor. Düşük sıcaklıklar bazı alanlarda çıkışları yavaşlatırken bitki gelişiminde önemli bir olumsuzluk gözlenmiyor. Fındık, çay ve kivi alanlarında kışlık bakım, budama ve gübreleme çalışmaları devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmında araziler kar örtüsü altında ve ürünler vernalizasyon ve dormansi sürecini geçiriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde de bitki gelişimi genel olarak normal seyrinde devam ediyor.

Tarımsal risk beklenmiyor

Türkiye genelinde ocak itibarıyla bitkisel üretim faaliyetleri değerlendirildiğinde, bölgelerde hububat ekili alanlarda çıkışların büyük oranda tamamlandığı, bitkilerin ağırlıklı olarak 2-3 yaprak, yer yer kardeşlenme ve bazı sıcak bölgelerde ileri gelişim dönemlerinde olduğu belirlendi.

İklim koşulları bitkisel üretimi desteklerken kışlık ürünlerde gelişim normal seyrinde devam ediyor ve ülke genelinde önemli bir tarımsal risk öngörülmüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber