Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan isimlere dava açtıklarını dile getirdi.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 13:13, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 13:33
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara gönderilen Ramazan genelgesini savunarak, "Amacımız çocuklarımızın değerleri içselleştireceği bir eğitim ortamı sağlamak. Yaptıklarımız kanun ve anayasalara uygun. Türkiye'de anayasayı yorumlama tekeli kimseye ait değil. Gerekirse dava açacağız, kimin gerici olduğunu kamuoyuna göstereceğiz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı destek konuşması için de "kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Devlet adamına yakışır ciddiyetle sürece sahip çıkan açıklama yaptı" diyen Tekin, "Yaptıklarımızın kanunlara ve anayasaya uygun olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" iddiasında bulundu.

"Dava açtık"

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan isimlere de dava açtıklarını söyleyen Tekin, "168 kişi, Yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumun dini inançlarını, ibadetlerini kendi perspektiflerinden yorumlayarak onları azınlık sınıfına sokuyorlar. Bu totaliterizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Hakaret ile muhatap olan herkes yargıya başvurmalı" ifadelerini kullandı.

