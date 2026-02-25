Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığa tahsis edilen 20 bin kadronun kalan 15 binlik kısmı için alım takvimini açıkladı. Bakan Gürlek, 10 bin personel için Mart ayında, 5 bin personel için ise Haziran ayında ilana çıkılacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Sn. Akın Gürlek, Ak Parti Grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Gürlek, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e, 10 bin personel alımı için Mart ayında ilana çıkacaklarını, kalan 5 bin personel alımı için ise Haziran ayında ilana çıkılacağını açıkladı.
Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı için izin verilmişti. Bu kapsamda 5 bin personel alımı için süreç daha önce tamamlanmıştı.