Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız

Adalet Bakanı Sn. Akın Gürlek, Ak Parti Grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e, 10 bin personel alımı için Mart ayında ilana çıkacaklarını, kalan 5 bin personel alımı için ise Haziran ayında ilana çıkılacağını açıkladı.

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı için izin verilmişti. Bu kapsamda 5 bin personel alımı için süreç daha önce tamamlanmıştı.