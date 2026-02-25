Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma

Rekabet Kurulu, aralarında Türkiye genelinde yaygın şube ağı bulunan eğitim kurumlarının da olduğu 19 özel okul hakkında, eğitim ücretleri ve yan hizmetlerdeki fiyat artışları ile rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 14:38, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 14:39
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, özel okulların kayıt ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen önaraştırma tamamlandı.

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi bulan Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma sürecini başlattı.

Velilerin şikayetleri mercek altına alındı

Söz konusu soruşturma kararı, özellikle son dönemde velilerden gelen yoğun şikayetler üzerine şekillendi. İnceleme kapsamında; kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi yan hizmetlerdeki aşırı fiyat politikaları ile bu ürünlerin okul tarafından belirlenen tekil satış noktalarından temin edilmesinin zorunlu tutulması iddiaları değerlendirildi.

Hakkında soruşturma yürütülen 19 eğitim kurumu arasında Türkiye'nin pek çok ilinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji, TED Ankara Koleji, Uğur Okulları ve Sınav Koleji gibi büyük eğitim zincirleri de yer alıyor.

4054 Sayılı Kanun'un 4. maddesi neyi kapsıyor?

Soruşturmaya dayanak olan Kanun'un 4. maddesi; belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasaklıyor.

Soruşturmanın sonucuna göre, ihlal tespit edilen kurumlara idari para cezası uygulanması gündeme gelebilecek.

