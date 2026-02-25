Şahin'e zorla alkol içiren kişiye, hayvanlara işkenceden hapis cezası

Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Ana sayfaHaberler Dünya

Şahin'e zorla alkol içiren kişiye, hayvanlara işkenceden hapis cezası

Los Angeles'ta koruma altındaki genç bir şahine alkol içirirken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılan Cesar Gustavo Diaz, hayvana işkence suçundan 45 gün hapis ve bir yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 14:52, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 14:52
Yazdır
Şahin'e zorla alkol içiren kişiye, hayvanlara işkenceden hapis cezası

25 yaşındaki Diaz, federal yasalar ve Kaliforniya eyalet yasalarıyla koruma altında olan bir Cooper şahinine alkollü içecek içirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada "hayvana işkence" suçlamasını kabul etmediğini beyan etse de hakim tarafından suçlu bulundu.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (CDFW), kamuoyundan gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmanın ardından zanlının mahkum edildiğini duyurdu.

Sosyal medya görüntüsü ele verdi

Olay, 15 Haziran'da Los Angeles yakınlarındaki South Whittier'de bulunan Amelia Mayberry Park'ta meydana geldi. İnternette paylaşılan görüntülerde, genç yırtıcı kuşun küre şeklindeki hazır kokteyl kutusundan alkol yudumladığı görüldü. Özel Harekat Birimi tarafından yürütülen soruşturmada, Los Angeles Şerif Departmanı'nın desteğiyle beş ayrı adrese baskın düzenlendi.

Gözaltına alındığında başka suçlardan zaten tutuklu olduğu anlaşılan Diaz, müfettişlere şahini doğaya saldığını iddia etti. Mahkeme kayıtları, Diaz'ın iyi hal indirimiyle cezasının 44 gününü halihazırda çekmiş olduğunu gösteriyor.

5 yıl hayvan besleme yasağı getirildi

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra Diaz'a yönelik ağır yaptırımlar uygulama kararı aldı. Buna göre Diaz; 24 seanslık hayvana işkence karşıtı danışmanlık programına katılacak, beş yıl boyunca herhangi bir hayvanın bakımını üstlenemeyecek ve on yıl boyunca ateşli silah bulunduramayacak.

1918 yılında yürürlüğe giren federal yasalarla korunan Cooper şahinlerinin yakalanması, alıkonulması veya zarar verilmesi ağır suçlar arasında yer alıyor. Doğal ortamlarında sincap ve küçük memelilerle beslenen bu yırtıcıların boyları yaklaşık 38 santimetreye kadar ulaşabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber