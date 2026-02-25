Bir ömre sığan fedakarlık: 11 kardeşe hem abla hem anne oldu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, hane ziyaretleri kapsamında anne ve babalarını kaybettikten sonra 11 kardeşine bakarak hayatını onlara adayan Raziye Altun'u evinde ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, küçük yaşta büyük bir sorumluluk üstlenen Altun'un fedakarlığının takdire şayan olduğunu belirterek, gösterdiği özverinin topluma örnek olduğunu ifade etti.

Henüz 15 yaşındayken annesini kaybeden ve kalabalık bir ailede kardeşlerinin bakımını üstlenen Raziye Altun'un, babasının vefatının ardından da aile birliğini korumak için büyük çaba gösterdiği öğrenildi. Kendi hayatını ikinci plana bırakarak kardeşlerinin eğitim ve evlilik süreçleriyle yakından ilgilenen Altun'un, 11 kardeşini büyütüp evlendirdiği belirtildi.

Ziyaret sırasında Altun ile bir süre sohbet eden Aydoğdu, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Raziye Altun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydoğdu'ya teşekkür etti.