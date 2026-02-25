SPK'dan iki yeni halka arz ve 95 Milyon TL'lik ceza!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Danıştay'dan iki ilin kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında açtığı davada karar çıktı. Danıştay, Aydın ve Muğla kıyılarını kapsayan 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'nın yürütmesini durdurdu. Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporu'nun eksikliği ve bilimsel hatalar karara gerekçe gösterildi. Başkan Ahmet Aras, "Koylarımızı korumak için mücadelemiz sürecek" dedi.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 23:57, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 23:57
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2020'de onaylanan Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay planın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2020'de onaylanan Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'nın iptali için Muğla Büyükşehir Belediyesi 14 Nisan 2021 tarihinde dava açtı. Danıştay Altıncı Dairesi planın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Bütünleşik kıyı alanları planına itirazın nedenleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020'de onaylanan Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'na; Kıyı alanlarında halihazırda mevcut olan tesislerin kapasiteleriyle ilgili bilimsel çalışma yapılmaksızın ilave tesisler önerilmesi, mevcut/planlı tesislerle ilgili bilgilerde maddi hatalar yapılması, artırılan yat kapasitesiyle ilgili yapılan analize plan açıklama raporunda yer verilmemiş olması, plan hükümlerinde Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uymayan tanımlara yer verilmiş olması, yat limanı inşası için izin verilen dolgu alanı büyüklüklerinin nasıl belirlendiği ile ilgili bilgi verilmemesi ve planın hazırlık aşamasında ilgili idarelerle istişare edilmemesi nedenleri ile dava açtı.

Danıştay 6. Dairesi mevzuat gereği dava konusu plana yönelik 'Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporu hazırlanması' zorunluluğu bulunmasına rağmen rapor hazırlanmadığı ve ayrıca bilirkişi raporundaki eleştirilerinde açıklığa kavuşturulması gerektiğinden, planın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünyanın en güzel ve eşsiz kıyılarına sahip olan Muğla'yı korumak için hukuki alanda da mücadele ettiklerini söyledi ve Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararının önemli olduğunu belirtti. Başkan Aras; "Bütünleşik plan adı altında Muğla'mızın ve Aydın'ın kıyılarını korumak için hukuki olarak itiraz ettik ve nedenlerini de madde madde sıraladık. Hukuki süreç sonrası Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Muğla'mızın eşsiz güzellikteki koylarını korumak, geleceğe yemyeşil olarak miras bırakmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Mavi yolculuğun başladığı bu koylarımız yeşilin ve mavinin buluşma noktası olmaya devam edecek" dedi.

