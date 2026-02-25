Danıştay'dan iki ilin kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2020'de onaylanan Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay planın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Bütünleşik kıyı alanları planına itirazın nedenleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020'de onaylanan Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'na; Kıyı alanlarında halihazırda mevcut olan tesislerin kapasiteleriyle ilgili bilimsel çalışma yapılmaksızın ilave tesisler önerilmesi, mevcut/planlı tesislerle ilgili bilgilerde maddi hatalar yapılması, artırılan yat kapasitesiyle ilgili yapılan analize plan açıklama raporunda yer verilmemiş olması, plan hükümlerinde Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uymayan tanımlara yer verilmiş olması, yat limanı inşası için izin verilen dolgu alanı büyüklüklerinin nasıl belirlendiği ile ilgili bilgi verilmemesi ve planın hazırlık aşamasında ilgili idarelerle istişare edilmemesi nedenleri ile dava açtı.

Danıştay 6. Dairesi mevzuat gereği dava konusu plana yönelik 'Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporu hazırlanması' zorunluluğu bulunmasına rağmen rapor hazırlanmadığı ve ayrıca bilirkişi raporundaki eleştirilerinde açıklığa kavuşturulması gerektiğinden, planın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünyanın en güzel ve eşsiz kıyılarına sahip olan Muğla'yı korumak için hukuki alanda da mücadele ettiklerini söyledi ve Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararının önemli olduğunu belirtti. Başkan Aras; "Bütünleşik plan adı altında Muğla'mızın ve Aydın'ın kıyılarını korumak için hukuki olarak itiraz ettik ve nedenlerini de madde madde sıraladık. Hukuki süreç sonrası Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Muğla'mızın eşsiz güzellikteki koylarını korumak, geleceğe yemyeşil olarak miras bırakmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Mavi yolculuğun başladığı bu koylarımız yeşilin ve mavinin buluşma noktası olmaya devam edecek" dedi.