İki ilin bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Vali Aydın Baruş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

Baruş, şunları kaydetti:

"Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

Malatya'nın Arapgir ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Arapgir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkili oluyor.

Kırsal mahallelerde devam eden yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın taşımalı eğitime ara verildi.