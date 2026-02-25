SPK'dan iki yeni halka arz ve 95 Milyon TL'lik ceza!
AK Parti'den Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: Nice Yıllara Reis

AK Parti, yarın doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevenlerinin beğenisine sunuldu.

Şarkının sözleri şöyle:

"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu

Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu

Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın

Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis

Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki

Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki

Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin

Titretir hainleri o gürleyen nefesin

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis"

