Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, takvim etkisine rağmen yıllıklandırılmış ihracatın artış trendini sürdürerek 272,5 milyar dolara yükseldiğini, mal ve hizmet ihracatı toplamının ise 395,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

26 Şubat 2026 14:26
2026 yılı ocak ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendiren Bakan Bolat, ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 oranında bir azalışla 20,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

İhracattaki aylık düşüşün temel nedeninin "olumsuz takvim etkisi" olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti;

Geçen yıl ocak ayında 1 perşembe günü fazla iken, bu yıl 1 cumartesi günü fazladır. Ayrıca yılbaşı tatili sonrası ilk iş gününün en çok ihracat yapılan cuma gününe denk gelmesi ihracatımızı aşağı yönlü etkilemiştir. Bu geçici nitelikteki takvim etkileri ihracatımızı yaklaşık 1 milyar dolar sınırlandırmıştır. Buna rağmen yıllıklandırılmış ihracatımız 272,5 milyar dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 262,9 milyar dolarlık seviyesini geride bırakmıştır.

Hizmet ihracatında artış sürüyor

Hizmetler ihracatındaki artış trendinin devam ettiğine dikkat çeken Bakan Bolat, ocak ayında hizmet ihracatının yüzde 2,8 artışla 7,9 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini ifade etti. Bolat, "Böylece ocak ayında yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımızın yüzde 4,4 artışla 122,8 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Mal ve hizmet ihracatı toplamımız ise yıllıklandırılmış bazda 395,3 milyar dolara yükselecektir." bilgisini paylaştı.

İthalat ve dış ticaret dengesi

Paylaşılan verilere göre, ocak ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 28,7 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış ithalat ise 365,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 11,6 artışla 8,4 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 93,0 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bakan Bolat, ihracat rakamları üzerinde etkili olan sektörel faktörlere de değindi. Brent petrol fiyatlarının geçen yılki 76 dolar seviyesinden 65 dolar bandına gerilemesinin enerji ihracatını fiyat bazında baskıladığını belirten Bolat, 27. fasıl (enerji) ihracatının yüzde 28,5 azalarak 921,9 milyon dolar olduğunu ifade etti. Ayrıca kıymetli metaller ve taşlar ihracatında da (71. fasıl) yüzde 33,7 oranında bir gerileme izlendiğini kaydetti.

"Artış trendini korumak için çalışıyoruz"

Küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen hedeflere odaklandıklarını belirten Bolat, "Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızda devam eden karışıklıklara rağmen ihracatımızdaki artış trendini korumak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

