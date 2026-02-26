MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8 Mart'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 11:51, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 11:55
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

