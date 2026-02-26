İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
MSB, S-400 ve İran iddialarını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'ye gönderileceği ve ABD'nin olası bir müdahalesinde Türkiye'nin İran topraklarına gireceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu yönde herhangi bir planlama bulunmadığını bildirdi

26 Şubat 2026 13:21
MSB, S-400 ve İran iddialarını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında, Balıkesir'de düşen F-16 uçağı, İran sınırındaki güvenlik tedbirleri, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin iddialara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, dün Bulgaristan sınırında tanımlanamayan bir radar izinin tespit edilmesi üzerine Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan iki adet F-16 uçağının "alarm reaksiyon görevi" kapsamında kalkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, saat 00.56 itibarıyla uçaklardan biriyle irtibatın kesildiği ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi;

Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek üzere fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiş ancak pilotumuz şehit olmuştur. Olayın kesin nedeni, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Resmi açıklamalar dışındaki spekülasyonlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

'İran topraklarına girileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

Bölgedeki gelişmelere ve sınır güvenliğine de değinilen toplantıda, Türkiye'nin komşu ülkelerdeki ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğu vurgulandı. Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan, "ABD'nin olası bir operasyonu durumunda Türkiye'nin İran topraklarına gireceği" yönündeki iddialar kesin bir dille yalanlandı. MSB yetkilileri, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sınır hattında koordineli tedbirlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

'ABD'nin Suriye'den çekilmesi yakından takip ediliyor'

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sonlandırma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakanlık, Suriye'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'na 90'ıncı üye olarak katılmasının ve Şam yönetiminin sahadaki otoritesini artırmasının bu süreçte etkili olduğunu belirtti. Açıklamada, ABD'nin Suriye ve Irak'taki faaliyetlerinin devletin ilgili birimlerince anlık olarak takip edildiği kaydedildi.

S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiasına yalanlama

Son günlerde gündeme gelen "S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'ye sevk edileceği" yönündeki haberlere de açıklık getirildi. Somali ile yapılan savunma ve ekonomik iş birliği anlaşmalarının kararlılıkla sürdüğü hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde, harekat ihtiyaçlarımız doğrultusunda göreve hazır durumdadır. Bu sistemlerin Somali'de kullanılmasına yönelik herhangi bir planlama bulunmamaktadır. Bu konuda ortaya atılan iddialar tamamen spekülatiftir.

Bakanlık, dezenformasyona karşı vatandaşları uyararak yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

