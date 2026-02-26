MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde

Ramazan Bayramı öncesinde yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine yönelik artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Geçen yıl toplamda 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin, yeni ekonomik göstergeler ışığında artırılması öngörülüyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 11:37, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 11:39
Yazdır
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde

Türkiye'deki milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyelerine yapılacak olası artış haberlerine kilitlendi. Geçen yıl her iki bayramda toplam 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye tutarının, bu yıl yapılacak yasal düzenleme ile yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

17 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

Hükümetin bayram ikramiyeleri üzerindeki çalışmaları sürerken, düzenlemenin kapsamı ve takvimi de netleşmeye başladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılki ödemelerden yaklaşık 17 milyon vatandaşın yararlanacağını belirtti.

Zengin, emeklilerin ikramiye artışına dair yüksek bir beklenti içinde olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl iki bayramda toplam 8 bin liraya varan ödemeler yapılmıştı. Bu yıl da emeklilerimizin artış beklentisi söz konusu. Bu ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması gerektiği için sürecin hızlı işletilmesi önem arz ediyor." dedi.

Kabine gündemi ve yasalaşma süreci

İkramiye tutarlarındaki artışın netleşmesi için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Artış oranının belirlenmesinde enflasyon verileri ve kamu maliyesinin olanaklarının dikkate alınması bekleniyor.

Düzenlemenin yasalaşma sürecine değinen Zengin, şu bilgileri paylaştı;

Muhtemelen Kabine toplantısında bu konuda bir istişare yapılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yasalaşma sürecini dikkate aldığımızda, ödemelerin bayramdan önce yetişebilmesi için yasal prosedürün bayrama en az 4-5 gün kala tamamlanması gerekiyor.

Ekonomik göstergeler belirleyici olacak

Bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranında, geçmiş dönemlerdeki artışlar, enflasyon rakamları ve genel ekonomik dengeler temel kriter olacak. Yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından, yeni tutarın kamuoyuna duyurulması ve Ramazan Bayramı takvimine göre ödemelerin banka hesaplarına aktarılması planlanıyor.

Emekliler, yapılacak resmi açıklamayı beklerken, ekonomi yönetiminin bütçe disiplini ve emekli refahı arasındaki dengeyi gözeterek son kararı vermesi öngörülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber