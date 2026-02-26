İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
CHP'li başkan akrabalarını doldurdu: Nepotizmde sınır tanımadı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 31 Mart seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li belediye başkanı Ali Doğan, ailedeki 2 damadını, bacanağını, kayınbiraderini, eniştesini, eski şoförü ve ilkokul arkadaşını belediyede müdür yaptı. Doğan'ın akrabalarını çeşitli müdürlüklere getirmesi kendi partililerinden bile tepki gördü.

Bir CHP'li meclis üyesi zehir zemberek açıklama yapıp hem görevinden hem de partiden istifa etti. 2019-2024 yılları arasında Karkamış ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li Ali Doğan 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde aday gösterildiği Nizip'te belediye başkanı seçildi. Ali Doğan'ın seçilmesiyle birlikte 1994'ten bu yana ilk kez Nizip'te CHP belediye başkanlığını kazandı.

Başkan Ali Doğan'ın koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı yakın akrabalarını işe almak oldu.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan,

- ağabeyinin damadı M. Ç.'ı Güvenlik Müdürü,

- ağabeyinin damadı L. Y.n'ı Bilim Merkezi Müdürü,

- bacanağı S. G.'ü Bilgisayar Merkezi Müdürü,

- kayınbiraderi B.C.'nu Satın Alma Müdürü,

- eniştesi M. T.'i Park Bahçeler Müdürü,

- Karkamış belediye başkanlığı dönemindeki şoförü ve akrabası olan A. Ö.'ı Garaj Müdürü,

- Karkamış ilçesinden ilkokul arkadaşı A. Z.'yu ise Muhtarlar Birim Müdürü yaptı.

Göreve getirilen isimlerden sadece A. Z.'nun başka kamu kurumunda memur olarak görev yaparken belediyeye transfer olduğu, diğer isimlerin seçimden sonra Doğan ile birlikte göreve başladığı öğrenildi.

MECLİS ÜYESİNDEN TEPKİ İSTİFASI

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eş, dost, akraba kıyağı kendi partililerinin bile tepkisini çekti. Nizip Belediye Meclis üyesi CHP'li Habeş Doğan önceki gün, aralarında soyadı benzerliği olan Belediye Başkanı Ali Doğan'ın önemli görevlere akrabalarını getirmesine tepki göstererek partiden ve belediye meclisi üyeliğinden istifa etti.

'HERKES BİLSİN'

YAPTIĞI paylaşımla istifasını duyuran CHP'li meclis üyesi Habeş Doğan, sokakta çalışan çocuklarla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu çocuklar bu soğukta çöp çöp dolaşıp eve bir parça ekmek götürebilir miyiz diye kaygılanırken enişte Levent garaj müdürü, enişte Mehmet güvenlik müdürü, enişte Mehmet park bahçeler müdürü, bacanak Sedat müdür, kayınço Bayram muhasebe, Ali yeni garaj müdürü, lise arkadaşı Abdurrahman Hoca müdür. Bunlar 75-80 bin lira maaş alıyor, bunun bir an önce düzeltilmesini istiyorum. Düzelmiyorsa da halk bilsin bunların ne maaş aldığını" dedi.

