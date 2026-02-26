İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!

Quick Finans raporuna göre Ocak 2026'da sıfır araç satışları %9,77 artarken, ikinci el pazarı bir önceki aya göre %20 daraldı. Altındaki yükselişin "servet etkisi" sıfır araç talebini canlı tutsa da, ikinci elde stokta kalma süresi 47 güne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 15:52, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 15:52
Yazdır
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun ocak ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti.

Tüm zamanların en iyi ikinci ocak ayı satışının gerçekleştiği dönemde, gövde tipi SUV araçların payı geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla yüzde 60,3 oldu. Hibrit ve elektrikli araçların pazar payı ise yüzde 40,7'den 49,2'ye yükseldi.

Satış adetleri, aylık yüzde 7,45 artışla yatırımcısına kazandıran altının servet etkisi ve arz esnekliğine bağlı olarak devam etti.

İkinci el otomobil pazarında ise ocak ayında yavaşlama görüldü. 15 yaş ve 350 bin kilometre sınırına kadar ikinci el otomobil satışlarında, Ocak 2025'e göre yüzde 10, bir önceki aya göre ise yüzde 20 düşüş yaşandı. Ocak ayında toplam 300 bin 410 adet ikinci el araç satışı gerçekleşti.

Otomotiv sektörünün üretim, ihracat ve ithalat verilerine bakıldığında ise ocakta toplam üretimde yüzde 5,2, otomobil üretiminde yüzde 17,2, toplam ihracatta yüzde 17,2 ve otomobil ihracatında yüzde 27,6 düşüş kaydedildi. Buna karşın toplam ithalatta yüzde 5,1, otomobil ithalatında ise yüzde 3,5 artış yaşanması, arz fazlasını teyit eden bir veri olarak raporda yer aldı.

Stokta kalma süresi uzadı

Ocak ayında ikinci el pazarında satış temposundaki düşüş, stok devir hızına da yansıdı. Ortalama stokta kalma süresi aralık ayında 45 gün iken, ocakta 2 gün artarak 47 güne çıktı. Binek araçlarda ortalama süre 45'ten 47 güne, ticari araçlarda ise 43'ten 47 güne yükseldi.

İkinci el hafif ticari araç pazarında da daralma devam etti. Son 3 ayda satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 14,4 gerileyerek 173 bin 310'dan 148 bin 373 adede indi.

Fiyatlar tarafında ise ikinci el otomobil fiyatları, yıllık bazda enflasyona paralel artış gösterdi. Ocak 2025 verisi 100 baz alındığında, Ocak 2026'da endeks B segmentinde 128, C segmentinde 134, D segmentinde 132 seviyesine ulaştı. Yıllık artışın yüzde 28-34 bandında seyrettiği, bu değişimin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 30,65'lik yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışıyla paralel olduğu aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber