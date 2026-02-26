Erdal Beşikçioğlu'ndan Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddialarına suç duyurusu

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, bir televizyon programında eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin olarak belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Beşikçioğlu'na Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirten Beşikçioğlu şöyle konuştu:

'Bu İddialar Bilinçli Bir Olumsuz Algı Oluşturma Çabasıdır'

"Bugün burada Etimesgut Belediyesi hakkında bir televizyon yayınında ortaya atılan ve gerçeği yansıtmayan iddialara ilişkin olarak Belediyemiz tarafından gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu bildirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bahse konu yayında yer alan mesnetsiz iddialar yalnızca Belediyemizin kurumsal saygınlığını değil, aynı zamanda belediye meclis üyelerimizin tamamını hedef alan bilinçli bir olumsuz algı oluşturma çabasıdır. Bu nedenle CHP belediye meclis üyelerimiz de ilgili kişi ve yayınlara karşı bireysel hukuki haklarını kullanmışlardır.

'Bu İftiraların Kurumsal İtibarımızı Zedelemeye Yönelik Olduğu Açıktır'

Etimesgut Belediyesi; şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuk devleti ilkelerine bağlı bir yerel yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm hizmet ve işlemlerini kamu denetim organlarının gözetimine açık, mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütmektedir. Söz konusu gazetenin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve iftira suçunun unsurlarını içeren beyanlarının, kurumsal itibarımızı zedelemeye yönelik, ideolojik söylemlerden ibaret olduğu açıktır. Ayrıca, ilgili yayın kuruluşunun bu asılsız suçlamalar hakkında tekzip ve düzeltme yükümlülüğünü ivedilikle yerine getirmesi beklenmektedir. Belediyemiz, Etimesgutlu hemşehrilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise konuya ilişkin CHP Belediyelerin itibarını sarsmak için her türlü iftira ve karalama kampanyasına maruz kaldıklarını ifade etti.

Erkol: 'İlk Seçimde Partimizi İktidara Taşıyacağız2

"Bütün bunların 31 Mart 2024 seçim zaferinden sonra olduğunu yerel yönetimlerin, belediyelerin, CHP'nin gururu, onuru ve kamuoyuna açık yüzü olduğunu CHP'yi gelecekte iktidara taşıyacak bir yol olduğunun farkında olduğu için bu yolun tıkanmak istendiğinin farkındayız. Tam da bu nedenle biz de bütün belediyelerimize, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve o belediyenin çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onların başarılı hizmetleriyle de inşallah ilk seçimde partimizi iktidara taşıyacağız. Bu dezenformasyonlar, bu asılsız suçlamalar ne bizi yıldıracak ne belediye başkanlarımızı yıldıracak ne de belediye meclis üyelerimizi yıldıracak, halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkın da sandık geldiğinde bu hizmeti takdir etmesini bekleyeceğiz."

Şamil Tayyar ne demişti?

Suç duyurusu dilekçesinde, Şamil Tayyar'ın televizyon yayınındaki sözlerinin ardından Etimesgut Belediyesi ve Belediye Meclis üyeleri hakkında sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldığı, Belediye Meclis üyeleri ve meclis üyelerinin hedef haline getirildiği ve vatandaşlar nezdinde onlara duyulan güvenin zedelendiği ifade edildi. Dilekçede, Tayyar'ın açıklamalarıyla Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarının oluştuğu ileri sürüldü.

Tayyar, ilgili yayında, "Bu konuda samimiyetiniz varsa, Etimesgut Belediyesi'ne bir bakın, oradaki imar çalışmalarına... Genel Merkez ile işbirliği halinde yapılıyor. İmar Dairesi'nin başındaki adamı Allah rızası için İstanbul'dan kim getirdi? Genel Merkez'deki ilgili arkadaş bunu biliyor. Etimesgut'ta hala harıl harıl hırsızlık ve yolsuzluk var" iddiasında bulunmuştu.