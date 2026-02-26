BARÜ'de aile danışmanlığı alanında lisansüstü eğitim imkanı

Beş ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Beş ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Ana sayfaHaberler Eğitim

BARÜ'de aile danışmanlığı alanında lisansüstü eğitim imkanı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) aile yapısını güçlendirecek uzmanlar yetiştirme hedefiyle Aile Danışmanlığı tezli yüksek lisans programı açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 20:17, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 20:18
Yazdır
BARÜ'de aile danışmanlığı alanında lisansüstü eğitim imkanı

Bartın Üniversitesi, toplumsal gelişime katkı sunacak nitelikli uzmanların yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda lisansüstü eğitim programlarını genişletmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, aile yapısının güçlendirilmesi ve birey-toplum refahının artırılmasına yönelik Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Disiplinlerarası bir yaklaşımla yapılandırılan programın, aile danışmanlığı alanında bilimsel çalışmaların geliştirilmesine ve uygulama odaklı uzman yetiştirilmesine önemli katkı sunması hedeflenmektedir.

Toplumsal refaha katkı sağlayacak akademik program

Program kapsamında, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi, aile içi iletişim süreçlerinin geliştirilmesi, bireyler arası ilişkilerin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi ve aile içi sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra aile odaklı sosyal politikaların geliştirilmesine akademik katkı sağlanması ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların artırılması hedeflenmektedir.

Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı; psikoloji, sosyal hizmet, eğitim bilimleri ve ilgili disiplinlerin bilgi birikimini bir araya getirerek aile danışmanlığı alanında uzmanlaşmış insan kaynağının yetiştirilmesine zemin hazırlayacaktır.

Lisansüstü eğitimde kalite ve çeşitlilik vurgusu

Programın açılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet AKKAYA, üniversitenin lisansüstü eğitimde kalite ve çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek programın hayata geçirilmesinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etmiştir.

Bartın Üniversitesi, yeni açılan programla birlikte bilimsel üretimin artırılması, toplumsal ihtiyaçlara yönelik akademik çözümler geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi yönündeki çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber