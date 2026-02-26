Bakan Göktaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Meclis çatısı güvenin göstergesidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu.

Milletin huzuru ve ülkenin güvenliği için can veren şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Göktaş, gazilere hürmetlerini sundu.

Ramazanın rahmet ikliminin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Göktaş, bu ayın, paylaşmayı, kanaati, sabrı ve insanların birbirlerinin halini gözetmeyi öğrettiğini, iftar sofralarının da bunun en güzel hali olduğunu dile getirdi.

İftar sofralarının aynı zamanda millet olmanın sevincini de sorumluluğunu da birlikte taşımanın adı olduğunu ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk, Çanakkale'de göğsünü düşmana siper eden ecdadımızın emanetini korumak, Sarıkamış'ta şehadete yürüyenlerin ardında bıraktığı kardeşlik duygusunu çoğaltmak, Milli Mücadele'de Sakarya'dan Dumlupınar'a uzanan direnişi millet iradesiyle zafere taşımak, 15 Temmuz'da şehir şehir, sokak sokak büyüyen bir kararlılıkla demokrasiyi ayakta tutmak, terörle mücadelede vatan için görev başında şehadete yürüyen askerlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, Terörsüz Türkiye ile şehitlerimizin adını sadece hatıralarda değil, vatanın selametinde, milletin dirliğinde, evlatlarımızın geleceğinde yaşatmaktı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderliğin bugün "Terörsüz Türkiye" hedefini, kalıcı istikrara yön veren sarsılmaz bir iradeye dönüştürdüğünü vurgulayan Göktaş, bu iradenin, ülkenin güvenliğini teminat altına alırken, aynı zamanda şehitlerin emanetini ve gazilerin onurunu koruyan bir vefa ve sorumluluk çizgisi olduğunu kaydetti.

Göktaş, "Meclis'imizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, tesis edilen güven ikliminin en somut göstergesidir. Bu anlayışla ülkemizi büyüten her adımı, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine layık bir hassasiyetle atıyoruz." diye konuştu.

- "Hakkınız, sözümüzün de işimizin de üstündedir"

Bakanlık olarak şehit yakınları ve gazilerin hayatını kolaylaştıran destekleri kesintisiz sürdürdüklerini, eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar pek çok alanda büyük bir titizlikle hizmetleri ulaştırdıklarını anlatan Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdiklerini, 868 bin 450 ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının her daim yanında olmaya gayret ettiklerini, 81 ilde düzenledikleri "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" ile 79 bin 717 genci şehit yakını ve gazilerle bir araya getirdiklerini kaydetti.

Şehit yakını ve gazilerin, Merkezi Hekim Randevu Sisteminden öncelikli hizmet almasını sağladıklarını, evsel doğal gaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını başlattıklarını, özel öğretim kurumlarında şehit ve gazi çocukları için ilave tüm ücretleri kaldırdıklarını belirten Göktaş, "Şehit Gazi Mobil Uygulaması" ile de bu alandaki hizmetleri daha erişilebilir kıldıklarını söyledi.

Göktaş, "Sizlere bakınca sadece bir eşin, evladın fedakarlığını değil, bir milletin vakarını görüyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki milletimizin güvenle yaşamasını mümkün kılan, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Bu anlamda hakkınız, sözümüzün de işimizin de üstündedir. Şehitlerimizin emanetleri olan siz kıymetli ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.