Güner Apartmanı davasında istinaf kararı: Hükümler bozuldu

Altı ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Altı ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Güner Apartmanı davasında istinaf kararı: Hükümler bozuldu

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı davasında istinaf mahkemesi yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararlarını bozdu. İnşaat mühendisi Halil İbrahim Ş.'nin tahliyesine hükmedilirken, müteahhitler hakkındaki tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 21:07, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 21:09
Yazdır
Güner Apartmanı davasında istinaf kararı: Hükümler bozuldu

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Güner Sitesi A1 Blok'un, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yıkılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2025 tarihli kararında müteahhitler Mehmet Emin G. ve Erdal E. ile inşaat mühendisi Halil İbrahim Ş.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmalarına hükmetmişti. Sanıklardan Yıldırım D., Yakınca eski belediye başkanları Veysel K. ve Fahri Ö. ile Yakınca Belediyesi teknik personeli İsa G. ise 8 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, kooperatif yöneticilerinin sorumluluğu, binadaki ek kat ve imza çelişkileri, belediye başkanlarının görev kusuru iddiaları, teknik personelin yeterliliği ile ceza artırım oranlarına ilişkin eksik inceleme yapıldığına kanaat getirerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosya, eksikliklerin giderilmesi için yeniden Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf mahkemesi, sağlık durumu ve tutukluluk süresini dikkate alarak inşaat mühendisi Halil İbrahim Ş.'nin tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Müteahhitler hakkındaki tutukluluk halinin ise devamına hükmedildi.

Davaya ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Nedim Serhat Alataş, deprem dosyasında ilk istinaf kararının çıktığını belirterek, kararda önemli ayrıntıların yer aldığını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber