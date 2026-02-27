Malatya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Malatya'nın Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt ve Kale ilçelerinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 09:02, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 09:03
İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara neden olmamak için okulların tatil edildiği belirtildi.
Buna göre, Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt'un 7, Kale'nin 8 mahallesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde de okullar tatil edilmişti.