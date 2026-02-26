Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 3 sözleşmeli ere tutuklama talebi
Adli Olaylar

17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürülmesinde 2 tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009'dan bu yana haber alınamayan Ebru K'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ablası ile eski eniştesi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
26 Şubat 2026 22:57
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürülmesinde 2 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Ebru K'nin ablası Fatma K. (36), üvey ağabeyleri Mustafa K. (46) ve Arif K. (42) ile eski eniştesi Ufuk K'nin (55) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Mustafa K. ve Arif K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Ebru K'nin ablası Fatma K. ve eski eniştesi Ufuk K. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Olay

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan Münevver K. (60), 1 Ekim 2025'te jandarmaya başvurarak, Aralık 2009'da 17 yaşındaki kızı Ebru K'nin evden ayrıldığını ve o tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığını bildirmişti.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ebru K'nin ablası, iki üvey ağabeyi ve eski eniştesi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler Manisa, İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Cinayeti itiraf eden şüpheli Ufuk K'nin ifadesi üzerine İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir bahçede yapılan kazıda kayıp kıza ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuş, kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

