HSK'nın yeni genel sekreteri ve yardımcıları belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) olağanüstü gündemle yapılan kritik toplantı sona erdi. Toplantıda, HSK Genel Sekreteri Atilla Öztürk ile birlikte üç genel sekreter yardımcısının görevden alındı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, bugün olağanüstü gündemle toplandı. Yargı kulislerinde yakından takip edilen toplantının ana gündem maddesinin, HSK Genel Sekreterliği ve Genel Sekreter Yardımcılıklarında yapılması beklenen görev değişikliği oldu. Saat 16.00 sıralarında başlayan toplantı sona erdi.
İŞTE HSK'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ
SONTV'nin ulaştığı bilgilere göre Genel Sekreter Atilla Öztürk ile Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Akın, Sinan Ekici ve Cem Karaca görevden alındı.
HSK Genel Sekreterliğine İzmir Adalet Komisyon üyesi Ahmet Uğuz, Genel Sekreterliğine getirilirken.
HSK tetkik hakimi Levent Gediktaş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ömer Örücü ve Isparta Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Tünay Genel sekreter yardımcısı oldu.