Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 3 sözleşmeli ere tutuklama talebi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
HSK'nın yeni genel sekreteri ve yardımcıları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) olağanüstü gündemle yapılan kritik toplantı sona erdi. Toplantıda, HSK Genel Sekreteri Atilla Öztürk ile birlikte üç genel sekreter yardımcısının görevden alındı.

Haber Giriş : 27 Şubat 2026 00:22, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 00:24
Hakimler ve Savcılar Kurulu, bugün olağanüstü gündemle toplandı. Yargı kulislerinde yakından takip edilen toplantının ana gündem maddesinin, HSK Genel Sekreterliği ve Genel Sekreter Yardımcılıklarında yapılması beklenen görev değişikliği oldu. Saat 16.00 sıralarında başlayan toplantı sona erdi.

İŞTE HSK'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ

SONTV'nin ulaştığı bilgilere göre Genel Sekreter Atilla Öztürk ile Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Akın, Sinan Ekici ve Cem Karaca görevden alındı.

HSK Genel Sekreterliğine İzmir Adalet Komisyon üyesi Ahmet Uğuz, Genel Sekreterliğine getirilirken.

HSK tetkik hakimi Levent Gediktaş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ömer Örücü ve Isparta Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Tünay Genel sekreter yardımcısı oldu.

