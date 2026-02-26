DMM, Hakkari'de yaşayan bir ailenin 'vatansız bırakıldığı' iddiasını yalanladı

DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddiaya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili kişilerin Türk vatandaşlığına ilişkin resmi herhangi bir başvuruları olmadığından, vatandaşlık konusunda bir süreç işletilmemiştir. Sadece vatansız kişi statüsüne dair başvuruları olmuş ve sonuçlandırılmıştır. Böylece Türkiye'de yasal bir statü kapsamına erişmişlerdir. Vatandaşlığa ilişkin başvuru ve diğer hususlar için de kendilerine bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyunun dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur."