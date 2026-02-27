Benzine zam gelecek
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum

Altın ve gümüş fiyatları, ABD-İran arasındaki müzakerelerden kesin sonuç çıkmaması ve uzlaşıya dair sinyallerin verilmesiyle yatay seyre yöneldi.

Haber Giriş : 27 Şubat 2026 07:54, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 08:07
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum

Altın, ons başına 5 bin 200 dolar civarında değer kazandı ve yatırımcıların ABD ticaret politikası ve jeopolitik riskleri değerlendirmesiyle üst üste dördüncü haftalık yükselişine doğru ilerliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yüzde 10'luk küresel gümrük vergileri bu hafta başında yürürlüğe girdi ve Yüksek Mahkeme'nin daha geniş kapsamlı vergilere karşı kararı sonrasında bazı ülkeler için yüzde 15'e kadar çıkma potansiyeli bulunuyor.

Bu arada, Washington ve Tahran, Perşembe günü kaydedilen ilerlemenin ardından önümüzdeki hafta müzakerelere devam etmeye hazırlanıyor ve bu da daha fazla diplomasiye zemin hazırlıyor, ancak bir ABD kaynağı yetkililerin hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Para politikası cephesinde ise, yatırımcılar Fed sinyallerini izliyor; Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşmesi durumunda olası faiz indirimlerinden bahsederken, Vali Stephen Miran 2026'da tam 1 puanlık bir indirimi destekliyor. Yine de, Haziran ayına kadar faiz indirimi olasılığı yüzde 50'ye düştü ve yıl sonuna kadar üçüncü bir indirim beklentisi neredeyse ortadan kalktı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 197 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 167 dolar, en yüksek de 5 bin 200 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 185 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 332 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 302 lira, en yüksek de 7 bin 348 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 329 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ İKİ HAFTALIK KAZANCA YÖNELİYOR

Gümüş, ons başına 90 dolara doğru yaklaşık yüzde 2 oranında yükselerek, ABD gümrük vergisi belirsizlikleri ve artan jeopolitik risklerin desteğiyle üst üste ikinci haftalık kazancına hazırlanıyor.Jeopolitik cephede ise ABD ve İran, Perşembe günü Cenevre'deki görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin ardından, nükleer müzakerelere önümüzdeki hafta devam etme konusunda anlaştı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 88,85 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 87,82 dolar, en yüksek de 90,09 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 89,77 dolardan işlem geçiyor

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 124,98 liradan başladı. Gün içinde en düşük 123,55 lira, en yüksek de 126,71 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 126,29 liradan alıcı buluyor.

