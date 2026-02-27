Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Yumurta kaç gün içinde tüketilmeli? Yönetmelik değiştirildi
Yumurta kaç gün içinde tüketilmeli? Yönetmelik değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle küçük ölçekli yumurta üreticilerinin haftalık satış limiti artırıldı, tüketim süreleri uzatıldı. Yönetmelikte üreticiler lehine önemli değişiklikler yapıldı. Yönetmeliğin 8'inci maddesinde yapılan değişiklikle yumurtaların tüketiciye ulaştırılma süresi uzatıldı.Eski düzenlemede yumurtaların 21 gün içinde tüketiciye ulaştırılması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu süre: En fazla 28 gün olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, küçük miktarlardaki yumurtanın doğrudan arzına ilişkin yönetmelikte önemli düzenlemeler yapıldı. Memurlar.net'in yönetmelik üzerinde yaptığı incelemeye göre, küçük ölçekli üreticilerin doğrudan satış kapasitesi genişletilirken, yumurtaların son tüketiciye ulaştırılma süresi de uzatıldı. Değişiklikler, hem üreticiler hem de yerel perakendeciler açısından dikkat çekici yenilikler içeriyor.

Küçük Yumurta Üreticilerinin Satış Limiti Artırıldı

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikle, küçük ölçekli üreticilerin doğrudan satış yapabileceği yumurta miktarında önemli bir artış gerçekleşti. Buna göre:

Haftalık satış limiti 1.500 adetten 2.100 adede çıkarıldı.

Küçük üretici tanımındaki hayvan sayısı ise en fazla 250 adet kanatlı hayvandan, 350 adetten az olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Bu değişiklikle birlikte küçük üreticilerin pazara sunduğu ürün miktarı artırılarak ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Yumurtanın Tüketiciye Ulaşma Süresi Uzatıldı

Yönetmeliğin 8'inci maddesinde yapılan değişiklikle yumurtaların tüketiciye ulaştırılma süresi uzatıldı. Eski düzenlemede yumurtaların 21 gün içinde tüketiciye ulaştırılması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu süre: En fazla 28 gün olarak belirlendi.

Ayrıca yumurtalar bu süreden sonra piyasada arz amacıyla bulundurulamayacak.

"Son tüketim tarihi" ifadesi yerine "tavsiye edilen tüketim tarihi" kavramı getirildi.

Bu değişiklik, hem lojistik süreçleri kolaylaştırmayı hem de ürün israfını azaltmayı hedefliyor.

