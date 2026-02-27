14 yaşındaki kız, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Güngören'de uyuyan babalarını silahla öldürdükten sonra olaya intihar süsü verdikleri iddiasıyla yargılanan anne Eylem Dilsiz ile kızları Rojin Dilsiz ve suça sürüklenen çocuk E.D. (14) ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti ara kararında, tutuksuz yargılanan anne Eylem Dilsiz'in tutuklanmasına hükmetti.

Olay, 9 Aralık 2024'te Güngören Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Eylem Dilsiz polisi arayarak eşinin intihar ettiğini bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Murat Dilsiz'i başından silahla vurulmuş halde buldu. İlk incelemede yanında silah da tespit edildi. Cenaze işlemlerinin ardından kuzenine konuşan E.D.'nin olayı annesiyle birlikte yaptıklarını anlattığı iddiası üzerine ihbar yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

"BABAM BENİ TACİZ EDİYORDU"

Duruşmada savunma yapan 14 yaşındaki E.D., babasının annesine ve kendilerine uzun süredir şiddet uyguladığını öne sürdü. Babasının annesini boğmaya çalıştığını iddia eden E.D., "Ben yapmasaydım o bize daha büyük zararlar verirdi, veriyordu zaten" dedi. Daha önce karakola şikayette bulunduklarını ancak tehditlerle vazgeçirildiklerini öne süren E.D., babasının kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.

Silahı daha önce babasının öğrettiğini belirten E.D., olay günü silahı koltuğun altından alıp kendi çekmecesine koyduğunu, gece babasının odasına giderek ateş ettiğini anlattı.

"FİLMDE GÖRDÜM, ELDİVEN TAKTIM"

Savunmasının devamında izlediği bir filmden etkilendiğini söyleyen E.D., "Filmde biri birini öldürüyor, eldiven takıp parmak izi bırakmıyordu. Benim de aklıma bu geldi. Çekmecemden eldiveni aldım, taktım. Gittim başında bekledim. Sonra elim tetiğe gitti, bastım" ifadelerini kullandı. Ardından saçını yıkadığını, kıyafetini değiştirdiğini ve silahı babasının eline verdiğini söyledi.

"EŞİM SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"

Anne Eylem Dilsiz ise eşinin yurt dışından döndükten sonra psikolojisinin bozulduğunu ve aileye sürekli şiddet uyguladığını iddia etti. Olay günü eşinin kendisini boğmaya çalıştığını belirten Dilsiz, sabah kızının durumu anlattığını ve gidip baktığında eşini ölü bulduğunu söyledi.

"EVDE SÜREKLİ KAVGA VARDI"

Rojin Dilsiz de babasının alkol ve madde kullandığını, evde sık sık kavga çıktığını savundu. Olay sabahı babasının odasına girdiğinde hareketsiz halde bulduğunu ifade etti.

ANNE TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, suçun niteliği ve mevcut delil durumu dikkate alınarak Eylem Dilsiz'in tutuklanmasına karar verdi. Diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına devam edilirken duruşma ertelendi.



