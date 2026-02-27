KBÜ Rektörü Kırışık'tan Sosyalfest'e Destek Mesajı

Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Kampüste Ramazan" iftar programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, hem Ramazan etkinliklerine hem de son dönemde Sosyalfest'e yönelik eleştirilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl başlatılan kampüste Ramazan etkinliklerinin bu yıl daha kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Kırışık, Ramazan ayı boyunca her gün iftarların ücretsiz olacağını açıkladı. Tüm öğrencilere yemekhanenin açık olacağını belirten Kırışık, uygulamanın öğrencilerin kampüs ortamında aile sıcaklığında bir araya gelmesine katkı sunduğunu söyledi. Etkinliğin her yıl geliştirilerek sürdürüleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Konuşmasında 26 Şubat tarihinin Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olduğunu hatırlatan Kırışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve uzun ömür temennisinde bulundu.

"Sosyalfest'e yönelik saldırılar var"

Sosyalfest'e yönelik eleştirilere değinen Kırışık, bazı çevrelerin üniversiteye yönelik yalan ve iftiralarla projeyi hedef aldığını savundu. Sosyalfest'in Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğunu belirten Kırışık, projeyi engellemeye yönelik girişimlerin olduğunu öne sürdü.

Kırışık, benzer eleştirilerin daha önce Teknofest için de yapıldığını ifade ederek, Teknofest'in bugün Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sunan önemli bir organizasyon haline geldiğini söyledi. Üniversite olarak Teknofest'e tüm imkanlarla destek verdiklerini dile getirdi.

"Marka ve mülkiyet tartışmaları bizi durdurmaz"

Marka, patent ve mülkiyet tartışmalarına da değinen Kırışık, üniversitelerin asli misyonunun bilime ve ülke yararına olan projelere destek vermek olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, mülkiyeti üniversiteye ait olsun ya da olmasın, ülke yararına olan tüm projelere katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Teknofest'e verdikleri desteğin Sosyalfest için de geçerli olduğunu kaydeden Kırışık, her iki organizasyonu da Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda önemli birer hareket olarak gördüklerini ifade etti.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İftar programı, Ramazan ayının birlik ve dayanışma vurgusuyla sona erdi.



