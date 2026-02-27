Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 11:20, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 11:22
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kredi derecelendirme kuruluşu R&I'ın, Türkiye'nin notunu bir kademe artırmasını değerlendirdi.
Türkiye'nin kredi notundaki artışların sürdüğünü vurgulayan Şimşek, "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I) 8 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin kredi notu 8 yıl sonra yükseldi