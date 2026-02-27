Ali Babacan: Bayram İkramiyesi En Az Bir Emekli Maaşı Olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5'te katıldığı "Liderler Özel" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Babacan, emeklilere verilen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin mevcut şartlarda yetersiz kaldığını söyledi.

Bayram ikramiyesinin ilk uygulandığı dönemde bir kurban bedeline karşılık geldiğini hatırlatan Babacan, bugün küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 18 bin TL'den başladığını ifade etti. "Bayram ikramiyesinde ölçümüz kurban parasıydı. Bize göre bayram ikramiyesinin en az bir emekli maaşı kadar olması lazım. Bir kurban parasını alabilmesi lazım. İşin ruhu buydu" diye konuştu.

'Ekonomimizi Mahvettiler'

Başkanlık sistemine geçiş sonrası ekonominin kötüleştiğini savunan Babacan, "Ekonomimizi mahvettiler, milletimizi perişan ettiler" ifadelerini kullandı.

Babacan programda ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. PKK'nın tamamen silah bırakması ve fesih kararı almasının hedeflendiğini belirten Babacan, sürece özel ve geçici bir yasal düzenleme yapılabileceğini söyledi. Devlet birimlerinin Abdullah Öcalan ile irtibat halinde olduğunu öne süren Babacan, örgütün silah bırakması için etkili olacak adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Sürecin temel amacının şiddetin ve terörün sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Babacan, dış müdahalelere karşı dikkatli olunması gerektiğini de dile getirdi.