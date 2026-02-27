MEB'den özel eğitimli öğrenciler için 'Yaşam Becerileri Etkinlikleri Kitabı'

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, mutfak, banyo, salon, yatak odası ve antre gibi ev bölümleri temelinde düzenlenen kitap, günlük yaşam ve öz bakım becerilerine yönelik adım adım öğretim süreçlerini içeriyor.

Kitapta yer alan etkinlikler, görsel destekli, beceri basamaklarına dayalı ve ölçme-değerlendirme aşamalarını kapsayacak biçimde hazırlandı. İçerikler, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri, eğitim gereksinimleri ve farklı öğrenme hızları dikkate alınarak yapılandırıldı.

Yaşam Becerileri Etkinlikleri Kitabı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benimsenen yaşamla bütünleşik ve yetkinlik temelli öğrenme anlayışı doğrultusunda hazırlandı.

Öğrencilerin günlük yaşamda aktif katılımı ve işlevsel bağımsızlıklarının desteklenmesini hedefleyen kitap, öğretmenler ve veliler için uygulama sürecine rehberlik edecek şekilde tasarlandı.

Okul ve ev ortamında kullanılabilecek nitelikte hazırlanan kitaba, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan EBA'daki "Özel Eğitim Materyal Platformu"ndan da erişim sağlanabilecek.