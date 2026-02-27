Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 13:53, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 13:57
Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edilerek, kırsal kalkınma yatırım desteğinin 129 milyon 4 bin lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 14 milyon 62 bin 612 lira, sertifikalı tohum kullanım desteğinin 3 milyon 956 bin 369 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 589 bin 19 lira olacağı bilgisine yer verildi.