Bakan Fidan'dan barış diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 13:15, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 13:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.