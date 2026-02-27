Vatandaşlık maaşında sona gelindi

Dar gelirli haneleri desteklemeyi amaçlayan ve kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programının ayrıntıları netleşmeye başladı. NTV'nin haberine göre program kapsamında, toplam hane geliri net asgari ücretin üçte birinin altında olan ailelere düzenli destek verilmesi planlanıyor.

Mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 9 bin 358 liranın altında geliri olan aileler destek kapsamına alınabilecek.

Şartlar ne olacak?

Programdan yararlanmanın temel koşulunun, hane gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması olduğu belirtiliyor. Gelir tespiti, entegre dijital sistem üzerinden yapılacak. Hane ziyareti yapılmayacak; SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları gibi veriler ortak sistemde kontrol edilecek.

Başvuranların sisteme kayıtlı olması zorunlu olacak ve programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek.

Masada üç farklı destek modeli

Program kapsamında ailelere sağlanacak nakdi destek için üç farklı senaryo üzerinde çalışılıyor:

Birinci senaryo

Aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek

Konut yardımı: Asgari ücretin yüzde 15'i (elektrik, doğalgaz, barınma, yakacak)

Çocuk yardımı: Asgari ücretin yüzde 5'i

İkinci senaryo

Toplam destek asgari ücretin yüzde 17'si

Konut desteği yüzde 12

Çocuk yardımı yüzde 5

Üçüncü senaryo

Destek oranı asgari ücretin yüzde 15'i

Konut desteği yüzde 10

Çocuk yardımı yüzde 5

Hangi modelin uygulanacağına ilişkin nihai kararın yasal düzenleme sürecinde netleşmesi bekleniyor.

Ödemeler tek kartta toplanacak

Planlamaya göre tüm sosyal yardımlar tek kart sistemi üzerinden verilecek. Desteklerin bir kısmı nakit olarak çekilebilecek, bir kısmı ise kart aracılığıyla gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçlarda indirimli kullanılabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden

Program için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması planlanıyor. Gelir testi ve uygunluk kontrolleri dijital entegrasyon sayesinde otomatik olarak yapılacak.Düzenlemeye ilişkin yasal hazırlıkların sürdüğü ve programın yasalaşmasının ardından uygulamaya geçileceği belirtiliyor.



