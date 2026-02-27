Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Benzine zam gelecek
Benzine zam gelecek
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Vatandaşlık maaşında sona gelindi

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programında" sona yaklaşıldı. Asgari ücretin üçte birinden az, yani 9 bin 358 liranın altında geliri olan ailelere nakdi destek sağlanması planlanıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 12:59, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 13:09
Yazdır
Vatandaşlık maaşında sona gelindi

Dar gelirli haneleri desteklemeyi amaçlayan ve kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programının ayrıntıları netleşmeye başladı. NTV'nin haberine göre program kapsamında, toplam hane geliri net asgari ücretin üçte birinin altında olan ailelere düzenli destek verilmesi planlanıyor.

Mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 9 bin 358 liranın altında geliri olan aileler destek kapsamına alınabilecek.

Şartlar ne olacak?

Programdan yararlanmanın temel koşulunun, hane gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması olduğu belirtiliyor. Gelir tespiti, entegre dijital sistem üzerinden yapılacak. Hane ziyareti yapılmayacak; SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları gibi veriler ortak sistemde kontrol edilecek.

Başvuranların sisteme kayıtlı olması zorunlu olacak ve programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek.

Masada üç farklı destek modeli

Program kapsamında ailelere sağlanacak nakdi destek için üç farklı senaryo üzerinde çalışılıyor:

Birinci senaryo

Aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek

Konut yardımı: Asgari ücretin yüzde 15'i (elektrik, doğalgaz, barınma, yakacak)

Çocuk yardımı: Asgari ücretin yüzde 5'i

İkinci senaryo

Toplam destek asgari ücretin yüzde 17'si

Konut desteği yüzde 12

Çocuk yardımı yüzde 5

Üçüncü senaryo

Destek oranı asgari ücretin yüzde 15'i

Konut desteği yüzde 10

Çocuk yardımı yüzde 5

Hangi modelin uygulanacağına ilişkin nihai kararın yasal düzenleme sürecinde netleşmesi bekleniyor.

Ödemeler tek kartta toplanacak

Planlamaya göre tüm sosyal yardımlar tek kart sistemi üzerinden verilecek. Desteklerin bir kısmı nakit olarak çekilebilecek, bir kısmı ise kart aracılığıyla gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçlarda indirimli kullanılabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden

Program için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması planlanıyor. Gelir testi ve uygunluk kontrolleri dijital entegrasyon sayesinde otomatik olarak yapılacak.Düzenlemeye ilişkin yasal hazırlıkların sürdüğü ve programın yasalaşmasının ardından uygulamaya geçileceği belirtiliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber