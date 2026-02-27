Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Haydarpaşa Limanı, 2026 model sıfır kilometre otomobillerin Türkiye'ye girişiyle birlikte adeta dev bir açık hava galerisine dönüştü. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen binlerce araç liman sahasını tamamen doldururken, özellikle SUV ve elektrikli modellerdeki yoğunluk dikkat çekti. Dron ile havadan görüntülenen devasa araç kuyruklarının, otomobil piyasasında yeni bir fiyat dengesi oluşturması ve rekabeti artırması bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 15:32, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 15:33
Haydarpaşa Limanı'na 2026 model sıfır kilometre otomobiller geldi. Binlerce otomobilin liman sahasını tamamen doldurduğu görülürken, ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi. Liman adeta açık hava oto galerisine döndü.

Gümrük işlemlerini bekleyen otomobillerin metrelerce uzanan sıralar oluşturduğu, liman içerisindeki park alanlarının büyük bölümünün yeni model otomobillerle kaplandığı görüldü. Özellikle SUV ve elektrikli araç yoğunluğu dikkat çekti.

Dron ile kaydedilen görüntülerde araçların neredeyse limanın tamamını kapladığı, kilometrelerce uzanan dizilim oluşturduğu görüldü.

2026 model otomobillerin sevkiyat sürecinin başlamasıyla birlikte otomobil piyasasında fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Limandaki yoğunluk, piyasada yeni bir fiyat dengesi oluşabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

