Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Haydarpaşa Limanı, 2026 model sıfır kilometre otomobillerin Türkiye'ye girişiyle birlikte adeta dev bir açık hava galerisine dönüştü. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen binlerce araç liman sahasını tamamen doldururken, özellikle SUV ve elektrikli modellerdeki yoğunluk dikkat çekti. Dron ile havadan görüntülenen devasa araç kuyruklarının, otomobil piyasasında yeni bir fiyat dengesi oluşturması ve rekabeti artırması bekleniyor.
Haydarpaşa Limanı'na 2026 model sıfır kilometre otomobiller geldi. Binlerce
otomobilin liman sahasını tamamen doldurduğu görülürken, ortaya çıkan manzara
havadan görüntülendi. Liman adeta açık hava oto galerisine döndü.
Gümrük işlemlerini bekleyen otomobillerin metrelerce uzanan sıralar oluşturduğu,
liman içerisindeki park alanlarının büyük bölümünün yeni model otomobillerle
kaplandığı görüldü. Özellikle SUV ve elektrikli araç yoğunluğu dikkat çekti.
Dron ile kaydedilen görüntülerde araçların neredeyse limanın tamamını kapladığı,
kilometrelerce uzanan dizilim oluşturduğu görüldü.
2026 model otomobillerin sevkiyat sürecinin başlamasıyla birlikte otomobil piyasasında fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Limandaki yoğunluk, piyasada yeni bir fiyat dengesi oluşabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.