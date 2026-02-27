Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Piyasalar, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik verilerin gölgesinde hareketli bir haftayı geride bıraktı. Yatırım araçlarının haftalık performansı ve kapanış değerleri şu şekilde gerçekleşti:

Borsa İstanbul (BIST 100)

BIST 100 endeksi, hafta içinde 14.190,09 puana kadar yükselse de tutunamadı ve haftayı %1,55 kayıpla kapattı.

Haftalık Kapanış: 13.717,81 puan

Haftalık Değişim: - %1,55

En Düşük / En Yüksek: 13.552,80 / 14.190,09

Altın Fiyatları (Kapalıçarşı)

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Güvenli liman arayışı, fiyatları yukarı taşıdı.

Gram Altın (24 Ayar): 7.384 TL (%3,84 artış)

Çeyrek Altın: 12.368 TL (%3,84 artış)

Cumhuriyet Altını: 49.723 TL (%3,82 artış)

Döviz Kurları

Dolar ve Avro, Türk Lirası karşısında haftayı değer kazancıyla tamamladı.

ABD Doları: 43,9590 TL (%0,43 artış)

Avro: 51,8800 TL (%0,53 artış)

Fon Piyasası

Yatırım ve emeklilik fonları haftayı artıda kapatırken, özellikle sepet fonlardaki getiri dikkat çekti.