Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacağı maçların takvimi belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 18:30, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 18:30
UEFA'nın açıklamasına göre, sarı-kırmızılı takım eşleşmenin ilk ayağında 10 Mart Salı günü, TSİ 20.45'te İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü, TSİ 23.00'te Anfield Road Stadı'nda oynanacak.
Tur atlayan takım, çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.